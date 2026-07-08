Godoy Cruz presentó a su cuarto refuerzo mientras crece la tensión con los hinchas

En medio de un clima de tensa calma, Godoy Cruz oficializó este martes la llegada de Rodrigo Fernández, delantero proveniente de Argentinos Juniors que se incorporó a préstamo por seis meses para reforzar al equipo de Pablo De Muner en la segunda parte de la Primera Nacional.

El atacante se convirtió en el cuarto refuerzo del Expreso en este mercado de pases y llega con la misión de aportar variantes ofensivas en un equipo que necesita recuperar terreno en la tabla y mejorar su rendimiento futbolístico.

Mientras el plantel se prepara para recibir el domingo a las 16.30 a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte, Pablo De Muner analiza cambios en la formación sabiendo que, a diferencia de la fecha pasada, ya podrá contar con varios de los futbolistas incorporados durante el receso.

Además, regresó al club Valentín Burgoa, quien estaba a préstamo en Orense. En total, el Tomba sumó casi medio equipo nuevo para intentar cambiar el rumbo de una temporada que hasta ahora ha dejado más dudas que certezas.

Buscando una ventana para un quinto refuerzo



Godoy Cruz no se detiene con la busqueda de un nuevo refuerzo, eso depende de que le consiga un club en el exterior a Matías Ramírez. Si el Expreso consigue que el volante continue su carrera en el futbol extranjero podrá sumar un quinto refuerzo para la segunda parte de la Primera Nacional.

El contexto institucional

La llegada de los refuerzos coincide con un momento institucional sensible. Distintas agrupaciones de socios e hinchas convocaron a una juntada pacífica para hoy miercóles a las 19.30 en la sede principal del club, con el objetivo de pedir explicaciones a la Comisión Directiva por las decisiones tomadas en los últimos dos años.



La dirigencia decidió cerrar el club y suspender todas las actividades para el día de hoy desde las 18.30 y evitar algún incoveniente.

El comunicado de convocatoria lleva la firma de nueve agrupaciones de socios e hinchas tombinos y también cuenta con el acompañamiento de La Banda del Expreso.

Así, Godoy Cruz afronta una semana clave en la que buscará empezar a cambiar la imagen dentro de la cancha mientras intenta descomprimir un clima que, puertas afuera, sigue mostrando señales de creciente preocupación entre sus hinchas.