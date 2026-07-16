¿Conviene un plazo fijo hoy? Las tasas de todos los bancos al 16 de julio

Si bien el plazo fijo perdió atractivo, sigue siendo una herramienta de ahorro elegida por su previsibilidad y facilidad.

Con el paso de los meses, el plazo fijo fue perdiendo atractivo como alternativa de ahorro en pesos debido a la baja de las tasas de interés. Sin embargo, continúa siendo una de las herramientas más elegidas por los argentinos gracias a su previsibilidad, su bajo riesgo y la facilidad para constituirlo a través del homebanking, con la posibilidad de renovar la inversión automáticamente al vencimiento.

En este contexto, comparar las tasas que ofrece cada entidad resulta fundamental para obtener un mejor rendimiento. Al 16 de julio de 2026, las tasas más altas se concentran en bancos y compañías financieras de menor tamaño, que llegan a ofrecer hasta un 23% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Bancos que ofrecen plazo fijo online para no clientes Crédito Regional Compañía Financiera: 23% TNA.

Reba Compañía Financiera: 23% TNA.

Banco Meridian: 22,25% TNA.

Banco Bica: 22% TNA.

Banco CMF: 22% TNA.

Banco Voii: 22% TNA.

Banco del Sol: 21% TNA.

Banco Mariva: 21% TNA.

Bibank: 21% TNA.

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% TNA.

Banco Dino: 20% TNA.

Banco de Comercio: 19% TNA.

Banco del Chubut: 19% TNA.

Banco Julio: 19% TNA.

Banco Masventas: 19% TNA.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% TNA.

Banco de Formosa: 18,5% TNA.

Banco Comafi: 17% TNA.

Banco Hipotecario: 17% TNA. Antes de invertir, conviene revisar qué banco ofrece la mejor tasa de interés. Foto: Archivo Las tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos Las entidades con mayor cantidad de depósitos mantienen rendimientos algo más bajos, aunque siguen siendo las más elegidas por los ahorristas debido a su trayectoria y nivel de operaciones.

Banco Provincia: 19,5% TNA.

Banco Nación: 19% TNA.

Banco Macro: 18,75% TNA.

BBVA Argentina: 18,25% TNA.

Banco Galicia: 17,5% TNA.

Banco Credicoop: 17,5% TNA.

ICBC Argentina: 17,2% TNA.

Banco Ciudad: 17% TNA.

Banco Santander: 16% TNA.

Banco Patagonia: 16% TNA. Antes de constituir un plazo fijo, conviene comparar las tasas vigentes y calcular el rendimiento que ofrecerá cada entidad. Una diferencia de apenas uno o dos puntos porcentuales puede traducirse en una ganancia mayor al momento del vencimiento, especialmente para quienes invierten montos elevados.