Tres playas majestuosas de Chile para descubrir este verano

Chile no solo destaca por su cordillera, sus desiertos y su gastronomía: también tiene algunas de las playas más espectaculares del Pacífico sur. Aunque su mar suele ser frío y agitado, la belleza de sus costas es indiscutible. Desde caletas escondidas hasta bahías amplias y turquesas, el país ofrece playas que parecen postales cinematográficas.

Estas tres playas son ideales para los viajeros que buscan naturaleza en estado puro, escenarios impactantes, caminatas frente al océano y rincones donde el paisaje manda. Cada una tiene un carácter distinto, pero todas comparten la misma cualidad: son majestuosas.

En pleno desierto de Atacama, Playa La Virgen aparece como un oasis inesperado. Sus aguas turquesas, su arena clara y su forma de bahía protegida crean un paisaje que podría confundirse con el Caribe, pero rodeado de formaciones áridas y cerros dorados. La combinación de colores —el azul intenso del mar, el beige de la arena y el marrón del desierto— la vuelve una de las playas más fotografiadas de Chile e idal para este verano .

Es un lugar ideal para pasar el día, bañarse cuando el mar lo permite y descansar bajo sombrillas naturales. Además, la zona mantiene un ambiente tranquilo, con servicios básicos y un turismo que no llega a ser masivo. Desde la costa, los atardeceres pintan el cielo con tonos rosados que hacen que cada visita sea inolvidable.

Playa Cavancha es una de las playas urbanas más lindas de Sudamérica. Ubicada en el corazón de Iquique, combina mar calmo, arena dorada y un clima templado que permite disfrutarla gran parte del año. Sus aguas, aunque frescas, son más tranquilas que en otras zonas del Pacífico chileno, lo que la convierte en una excelente opción para nadar o hacer deportes acuáticos.

Además, Cavancha tiene un malecón perfecto para caminar, tomar un helado o mirar el atardecer con vista a los edificios modernos de la ciudad. Su mezcla de naturaleza y vida urbana la vuelve ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a un paisaje bello y limpio. Es una playa amplia, activa y con mucha luz.

Playa Cavancha, en Iquique, combina mar calmo, arena dorada y un paseo costero ideal para el verano.

Playa Ramuntcho (Región del Biobío)

En la península de Hualpén, muy cerca de Concepción, Playa Ramuntcho aparece escondida entre bosques y acantilados. Para llegar hay que caminar entre árboles y senderos de tierra, lo que hace que el paisaje final impacte todavía más: una bahía pequeña, rodeada de cerros verdes, arena clara y el Pacífico golpeando con fuerza a pocos metros. Es una de las playas continentales más bellas del centro-sur de Chile.

Aunque el agua es fría —como en casi toda la costa chilena—, el entorno compensa: es ideal para pasar el día, hacer picnic, caminar por los senderos de la península y sacar fotos desde los miradores naturales. La sensación de estar en un rincón escondido, rodeado de naturaleza y sin construcciones altas, la convierte en una playa perfecta para quienes buscan algo más que sol y mar.

Ramuntcho mantiene un perfil sencillo, sin grandes servicios ni infraestructura masiva, por eso conserva su carácter casi secreto. Es una playa para ir con tiempo, buen calzado y ganas de disfrutar el camino tanto como el destino.