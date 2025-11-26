El pueblo bonaerense que guarda playas majestuosas y casi secretas en plena Costa Atlántica

Arenas Verdes es un pueblo diminuto, aislado y rodeado de naturaleza protegida. Con solo 22 habitantes y playas vírgenes que parecen de otra época.

En la Costa Atlántica existe un pueblo tan pequeño como fascinante: Arenas Verdes, un paraíso escondido entre médanos, bosque y mar donde el tiempo parece detenerse. Con apenas 22 habitantes permanentes, este rincón del sur de Buenos Aires mantiene un perfil bajo y una atmósfera calmada, ideal para viajeros que buscan desconexión total y playas majestuosas sin el ruido del turismo masivo.

Cómo llegar a este magnífico pueblo Ubicado en el partido de Lobería, a 47 kilómetros de la ciudad cabecera, 50 de Necochea, 170 de Mar del Plata y 470 de Buenos Aires, este pueblo combina accesibilidad con aislamiento. Sus playas vírgenes conservan un estado natural casi intacto dentro de la Costa Atlántica: arena gruesa rodeada de pastizales, médanos amplios y un bosque que fue declarado Paisaje Protegido de Interés Provincial, uno de los entornos más preservados de la región.

La tranquilidad de Arenas Verdes se siente desde el primer momento. La señal de celular es escasa y la conexión a internet es limitada, un detalle que transforma la visita en una oportunidad perfecta para descansar de verdad. La hospitalidad de sus habitantes y el perfil sencillo del pueblo completan un paisaje donde reina el silencio, el viento y el sonido del mar.

arenas-verdes.jpg El pueblo de Arenas Verdes sorprende con playas majestuosas, bosque protegido y una tranquilidad única. A pesar de su tamaño reducido, Arenas Verdes ofrece una variedad sorprendente de alojamientos: aparts, hosterías, cabañas y dos campings, todos diseñados para integrarse al ambiente sin alterar la armonía del lugar. Además, el pueblo cuenta con proveeduría, restaurantes frente al mar, balnearios con alojamiento, alquiler de sombrillas y servicios esenciales como atención médica y guardavidas en temporada.

La playa principal del balneario es agreste y amplísima, un sitio donde la naturaleza domina la escena. Desde allí se puede llegar a la Bahía de los Moros, uno de los rincones más bellos de la zona, o planear una escapada breve a Necochea. Arenas Verdes combina arena clara, agua celeste y kilómetros de costa con uno de los bosques más lindos de la provincia, un contraste que le da identidad y convierte al pueblo en un destino perfecto para vacaciones tranquilas.