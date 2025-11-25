El pueblo de Buenos Aires que esconde playas vírgenes para un verano en calma

En la Costa Atlántica bonaerense hay un pueblo casi escondido, rodeado de playas vírgenes donde el mar, el viento y la arena son los únicos protagonistas. Mientras muchos destinos se llenan de turistas, este rincón se mantiene sereno y sencillo, perfecto para quienes quieren cambiar el bullicio de la ciudad por caminatas a la orilla del agua y atardeceres sin multitudes.

Ubicado en el partido de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires, Balneario Orense —también conocido como Punta Desnudez— se extiende frente al océano con una costa amplia y poco intervenida. Está a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a poco más de 220 kilómetros de Monte Hermoso, rodeado de otros destinos tranquilos como San Cayetano y Claromecó, que completan el mapa de escapadas relajadas del verano bonaerense.

En este pueblo se respira paz image Calles sencillas, una plaza circular y pocas casas frente al mar: así es el pueblo costero que aún conserva playas vírgenes lejos del turismo masivo. Captura de video Balneario Orense Este pueblo costero se distingue por sus paisajes naturales y por la calidez de su gente. Es elegido, sobre todo, por familias con niños pequeños que buscan un ambiente seguro y calmo, y por parejas que disfrutan de mirar el amanecer y el atardecer frente al mar. El trazado urbano es particular: el balneario se organiza alrededor de una plaza circular a apenas una cuadra del mar, desde donde nacen algunas pocas calles con nombres de árboles, un detalle simple que refuerza su identidad de lugar chico y amigable.

El pueblo que pronto cumplirá 100 años La historia de Balneario Orense también acompaña ese espíritu. El balneario se fundó el 22 de diciembre de 1929, cuando los Williams Álzaga cedieron las tierras y el municipio las loteó para darle forma al nuevo destino de veraneo. Entre 1950 y 1954 llegó a llamarse Presidente Perón y luego adoptó el nombre de Punta Desnudez, inspirado en un médano ubicado al sur de la localidad que hoy funciona como mirador natural, ideal para ver la inmensidad de las playas vírgenes y el avance de las olas.

La costa de Balneario Orense tiene unos 23 kilómetros de largo, con un frente de mar ventoso, similar al de Necochea y Claromecó, pero con una presencia humana mucho más reducida: apenas unos 70 habitantes permanentes viven allí durante todo el año. El resto del tiempo, la vida del pueblo se mueve al ritmo de las temporadas: más movimiento en verano, algo de tranquilidad durante los fines de semana largos y, el resto del año, una postal casi detenida en el tiempo.