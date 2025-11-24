La playa patagónica de aguas turquesas que muchos comparan con Grecia

En Río Negro, Las Grutas deslumbra con una playa de aguas cristalinas, acantilados y piscinas naturales que la convirtieron en la “Mykonos argentina” para miles de turistas.

Con la llegada del calor, cada vez más personas buscan una playa que combine naturaleza, calma y paisajes que parezcan sacados del Mediterráneo. En la Patagonia argentina, Las Grutas aparece como ese rincón soñado: aguas cálidas y transparentes, arena fina y acantilados modelados por siglos de viento y mar.

Este balneario, situado en la provincia de Río Negro y perteneciente al partido de San Antonio Oeste, se ganó entre los viajeros más entusiastas el apodo de "Mykonos argentina”. No es solo una comparación exagerada: sus postales de playa turquesa y formaciones rocosas lo respaldan.

El nombre del lugar surge justamente de las grutas marinas que se alinean sobre la costa. Son cavidades talladas por la erosión del agua y el viento a lo largo del tiempo, que hoy se convirtieron en la marca registrada del destino. Sin embargo, lo que más sorprende a quienes llegan por primera vez es que, a pesar de estar en plena Patagonia, el agua de la playa es cálida.

A pocos kilómetros, Punta Perdices suma otra playa de aspecto casi virgen, con aguas calmas y turquesas ideales para desconectarse por completo. La explicación está en el régimen de mareas: cuando baja, deja expuesto el lecho marino y el sol calienta el agua, formando verdaderas piletas naturales. La alta concentración de sales e yodo, sumada a la claridad del mar, transforma a la zona en un acuario a cielo abierto.

La riqueza de la vida marina es otro gran atractivo. En primavera, Las Grutas se convierte en un punto ideal para el avistaje de ballenas francas australes. Los visitantes pueden contemplarlas tanto desde embarcaciones como desde la propia costa, disfrutando de uno de los espectáculos más impactantes del Atlántico Sur.