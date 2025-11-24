El método de Hugh Jackman para ser feliz que está sorprendiendo al mundo

En una industria que vive al ritmo de estrenos, giras promocionales y exigencias físicas extremas, lograr estabilidad emocional parece casi imposible. Sin embargo, Hugh Jackman asegura haber encontrado una herramienta sencilla y profundamente efectiva para mantener el equilibrio: la meditación trascendental.

El actor australiano, conocido por encarnar a Wolverine y por sostener rutinas de alto desgaste, contó que este método es su clave para la calma, la felicidad y la claridad mental. Y no es el único que lo afirma.

La meditación trascendental -desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi en la década del 50- se basa en la repetición silenciosa de un mantra personal. A diferencia de otras técnicas que exigen concentración activa o control de la respiración, esta práctica se caracteriza por su naturalidad. El objetivo no es “pensar en nada” ni forzar la quietud, sino permitir que la mente descienda a un estado de descanso profundo, más reparador incluso que el sueño ligero. Esa accesibilidad explica por qué se volvió tan popular entre personas con agendas demandantes.

Investigaciones clínicas muestran que la meditación trascendental reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la regulación emocional. Además, favorece la memoria de trabajo, eleva la creatividad y mejora la calidad del sueño. Quienes la practican con frecuencia reportan mayor productividad, foco sostenido y sensación de bienestar general. Para figuras como Jackman, que deben gestionar la presión pública de forma constante, estas ventajas son determinantes.

El actor no es el único que la incorporó a su vida cotidiana. Oprah Winfrey, Paul McCartney, David Lynch y Russell Brand también han compartido que la meditación trascendental fue esencial para atravesar desafíos personales y fortalecer su estabilidad emocional. Lynch, de hecho, creó una fundación dedicada a promover esta práctica en escuelas y comunidades vulnerables, con resultados alentadores: menos ansiedad, mayor autocontrol y mejor convivencia grupal.

La gran diferencia de esta técnica radica en que no busca disciplinar la mente, sino permitir que se aquiete. Durante los 20 minutos recomendados por sesión -dos veces por día- el mantra actúa como ancla suave, guiando la atención hacia un estado de quietud sin esfuerzo consciente. Para muchos principiantes, esta “facilidad” resulta una sorpresa en comparación con métodos más estrictos.

Quienes quieran iniciarse deben hacerlo con un instructor certificado, ya que el mantra es personalizado y la enseñanza incluye acompañamiento en las primeras prácticas. Una vez incorporada, la técnica se vuelve cada vez más natural, generando un efecto acumulativo: cuanto más se practica, más rápido se accede a la sensación de calma profunda.

En un contexto marcado por el estrés crónico, la hiperconexión y la falta de descanso real, la meditación trascendental aparece como un refugio simple, portátil y científicamente validado. Para Jackman, es el secreto que sostiene su bienestar. Para muchos otros, podría convertirse en la herramienta que faltaba para recuperar foco, equilibrio y felicidad genuina.