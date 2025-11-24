Google revoluciona la planificación de viajes con una nueva función
"Ofertas de vuelos" es la nueva herramienta de Google con inteligencia artificial al servicio de quienes buscan volar más barato y sin complicaciones
Planificar unas vacaciones puede ser tan emocionante como extenuante, especialmente cuando las opciones parecen infinitas y los precios varían a cada minuto. Sin embargo, Google acaba de presentar una solución que promete simplificar radicalmente este proceso: Ofertas de vuelos, una herramienta innovadora que combina inteligencia artificial (IA) y datos en tiempo real para que encontrar el viaje ideal deje de ser un dolor de cabeza.
La propuesta: menos tiempo buscando, más tiempo viajando
La nueva función Ofertas de vuelos está diseñada pensando en viajeros que desean conseguir las mejores promociones sin tener que pasar horas frente a la pantalla. Gracias a la IA desarrollada por Google, ahora basta con describir el viaje soñado y dejar que el sistema haga el resto.
¿Cómo funciona?
Utilizar la herramienta es tan sencillo como realizar una búsqueda en Google. Por ejemplo, se puede escribir: “Quiero una semana de vacaciones en febrero, desde Buenos Aires. Busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida”. A partir de ese pedido, la inteligencia artificial interpreta los matices y preferencias del usuario, analiza en tiempo real cientos de opciones de aerolíneas y sitios de reserva, y devuelve las alternativas más relevantes y económicas, todo en cuestión de segundos.
Despliegue gradual y alcance global
Ofertas de vuelos estará disponible de manera paulatina en toda la Argentina, abriendo así la experiencia a un público masivo. Además, la herramienta podrá utilizarse en más de 60 idiomas, incluido el español, lo que la convierte en un recurso accesible para viajeros de todo el mundo.
Viajar nunca fue tan fácil
En la era de la sobreinformación, decidir cómo y cuándo viajar puede ser abrumador. Google busca acercar la inteligencia artificial a las personas para que el proceso sea mucho más ágil, simple y personalizado. Así, la tecnología se pone al servicio del usuario, permitiendo que el foco vuelva a estar en lo importante: disfrutar del viaje.
Con esta innovación, Google reafirma su compromiso de hacer la vida más sencilla a través de la tecnología y marca un nuevo hito en la manera de organizar y vivir los viajes.