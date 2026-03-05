La Selección argentina sumó a un gigante mundial de sponsor a menos de 100 días para el Mundial 2026

La AFA cerró un acuerdo comercial de peso que aparecerá en la indumentaria de entrenamiento de la Selección.

La Selección argentina sumó a Google como main sponsor a 98 días del Mundial 2026.

A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, la Selección argentina cerró un acuerdo comercial de peso. La AFA anunció un convenio con Google para que Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, sea nuevo sponsor en la indumentaria de entrenamiento del equipo campeón del mundo.

La novedad fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales, donde difundió imágenes del nuevo equipamiento con Lionel Messi como una de las principales caras de la campaña.

La Selección argentina sumó a Google como sponsor Embed #Institucional Google anunció, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, su incorporación como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol.https://t.co/ZPfzeCMFSZ@Google @googleespanol pic.twitter.com/BwMOKovGlT — AFA (@afa) March 5, 2026 Según explicaron desde la AFA, el acuerdo representa un paso importante en la estrategia comercial que viene desarrollando la entidad en los últimos años. “Esta alianza estratégica une al campeón del mundo con la empresa líder global en innovación y representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol”, señala el comunicado.

Además, la entidad destacó el crecimiento comercial de la marca Selección en el último tiempo. “Para la AFA, esta incorporación representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida y reafirma el lugar que hoy ocupa la Selección Argentina como una plataforma de alcance mundial”, agregaron.