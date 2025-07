Las ruinas de las Minas de Salagasta: huellas de un pueblo que se resiste al olvido

Lo primero que sorprende al llegar es la silueta imponente de un viejo horno de fundición, cuya boca sigue abierta mirando al cielo, como un gigante dormido que alguna vez transformó minerales en sustento. A su alrededor, se esparcen los vestigios de lo que fue un pequeño pueblo minero: muros de viviendas hoy desmoronadas, las paredes de piedras talladas por los propios mineros de una antigua escuela rural y restos oxidados de instalaciones que alguna vez fueron el corazón de la actividad.

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado casas ruinas montaña 17.jpg El horno de fundición que utilizaban los mineros hasta mediados de la década del 50. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Aquí se extrajo yeso, cobre, plomo, talco, oro y, en sus últimos años, bentonita”, recuerda Julio. Cada piedra que queda en pie guarda las marcas del trabajo de generaciones que llegaron hasta este confín de la precordillera en busca de un futuro que, a menudo, nunca llegó.

Entre las ruinas aún se distingue lo que fue un pequeño santuario montado sobre un cerro, donde algunos mineros contrajeron matrimonio, según cuentan los puesteros. Sobrevive una imagen de Santa Bárbara, patrona de los mineros, acompañada de una bandera argentina que ondea, firme, resistiendo el paso del viento.

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado julio el chavo montaña desierto escuela ruinas.jpg 'El Chavo' fue alumno de una de las escuelas del lugar. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Memorias que caminan entre las ruinas de las minas

La visita a las minas no se entiende sin el relato de quienes mantienen viva la memoria del lugar. Julio Ramón, conocido como "El Chavo", es hijo de uno de los mineros que llegó a Salagasta cuando él tenía ocho años. Fue, según recuerda, uno de los últimos alumnos que tuvo la escuela rural antes de su cierre definitivo. “Acá nunca hubo agua potable. Había que bajar hasta la ciudad a buscarla. Mi papá compraba bolsones grandes de harina, de arroz y todo lo que se podía guardar porque no se podía ir todas las semanas a la ciudad”, cuenta mientras señala el sector por donde se ubicaba su primera casa y que, según recuerda, era precaria. Las técnicas para conservar alimentos eran las mismas que se usan en el campo desde siempre: secado, salado y almacenaje en condiciones de baja humedad.

La familia de Julio siguió viviendo en la zona incluso después del cierre de la mina, subsistiendo gracias a la extracción manual de bentonita y al trabajo rural.

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado bentonita mineral 1.jpg Todavía hay gran cantidad de bentonita en las tierras abandonadas de las Minas de Salagasta. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Una experiencia que es mucho más que aventura

Las Minas de Salagasta no son solo un destino para los amantes del trekking, las motos o los cuatriciclos. Es un lugar donde la aventura se combina con la reflexión. Donde cada piedra cuenta una historia y cada cerro parece guardar los ecos de voces que se niegan a desaparecer.

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado casas ruinas montaña 13.jpg Hay ruinas que se mantienen en pie. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paisaje es sobrecogedor. Cerros de tonos ocres y grises, vegetación baja y un cielo inmenso que, en los días despejados, se vuelve una postal perfecta de la precordillera mendocina. El silencio solo se rompe por el viento y por el relato de quienes aún cuidan este rincón perdido en el mapa.

Un detalle curioso en medio de este escenario es la estructura del antiguo sismógrafo del INPRES, que aún se mantiene en pie con su cartel original, recordando que incluso la Tierra, desde sus entrañas, tiene memoria.

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado montaña sismógrafo abandonado 2.jpg Una estación del INPRES funcionó hasta hace unos años en el lugar. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo llegar y qué tener en cuenta

Se puede acceder desde la Ciudad de Mendoza, tomando calle Doctor Moreno o avenida San Martín de Las Heras, hacia el norte, hasta empalmar con la Ruta Provincial 52. A unos 20 km del centro de Las Heras se llega al Puesto El Chavo, desde donde se inicia el camino hacia las ruinas.

El tramo final requiere un vehículo 4x4 o, en su defecto, realizarlo a pie con calzado y ropa adecuada. En la zona se puede encontrar varias cuevas y túneles realizados por los mineros. Ambos puesteros recomiendan no ingresar hasta corroborar que no haya animales autóctonos. Y si se decide ingresar, tener en cuenta que puede haber serpientes o insectos y no tocar las paredes ante posibles desmoronamientos. Además, se solicita no cortar la vegetación y en caso de querer hacer fuego para un asado, lo recomendable es dirigirse al puesto El Rancho que está habilitado para la actividad.

También hay que recordar que en el lugar no hay agua potable, ni servicios turísticos, ni señal de celular, por ello, es muy importante anunciarse en el puesto El Chavo antes de ingresar por cualquier eventualidad.

Más fotos de las Minas de Salagasta

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado montaña laguna agua flora.jpg Agua de una vertiente natural que baja de uno de los cerros. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado azufre montaña.jpg Todavía hay azufre en la zona. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado camping el rancho 1.jpg Guillermo Macri y su familia tienen un puesto en las inmediaciones. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Hay ruinas que se mantienen en pie. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado casas ruinas montaña 12.jpg Hay ruinas que se mantienen en pie. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado casas ruinas montaña.jpg Lo que queda de lo que alguna vez fueron las casas de los obreros. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado cueva mina ruinas 3.jpg Estas minas estuvieron activas entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado cueva mina ruinas tierra polvo.jpg Dentro de las cuevas y túneles se levanta mucha polvareda. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado cueva mina ruinas.jpg Julio Ramón, conocido como 'El Chavo', recorriendo los túneles por donde trabajaron su padre y su tío. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado julio el chavo cueva mina.jpg Julio Ramón, conocido como 'El Chavo', recorriendo los túneles por donde trabajaron su padre y su tío. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado julio el chavo guillermo casas ruinas.jpg Julio Ramón y Guillermo Macri en el medio del vasto desierto repleto de ruinas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado julio el chavo guillermo escuela ruinas.jpg 'El Chavo' y Guillermo, el presente a través del pasado. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado maquinas maquinaria 2.jpg La maquinaria abandonada aún está en el sitio. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Minas de Salagasta pueblo minero abandondado montaña piedra mendoza gran mendoza.jpg Desde el lugar se puede ver la fábrica de cemento cercana y más atrás el Gran Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

