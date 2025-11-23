La playa bonaerense de aguas cristalinas y arena blanca que pocos conocen

En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires existe una playa de aguas verde turquesa y arena blanca que sorprende a cada viajero. Un rincón aislado, silencioso y casi secreto donde el mar parece caribeño.

La playa de Los Pocitos sorprende con su arena blanca y aguas turquesas, dignas del Caribe.

La Costa Atlántica bonaerense guarda verdaderos tesoros, pero pocos tan llamativos como esta playa de aguas transparentes y arena blanca que se esconde en el tranquilo balneario Los Pocitos. Por un momento, quien se acerca hasta su orilla siente que está frente al Caribe, aunque este paraíso se encuentra en el sur de Buenos Aires.

A unos 50 kilómetros al norte de Bahía San Blas y a 80 de Carmen de Patagones, esta pequeña localidad nació en 1959 como refugio recreativo para los vecinos rurales y urbanos de la zona. Con el tiempo, la villa marítima creció sin perder su esencia: naturaleza intacta, silencio profundo y un tipo de calma que ya casi no existe en los destinos tradicionales.

Una playa que enamora con aguas turquesas y arena blanca image Esta playa se ubica en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires Los Pocitos forma parte del programa “Pueblos Turísticos” de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, sus pocos habitantes intentan mantener la discreción: saben que cuanto más secreto sea este lugar, más logrará conservar su paz.

La playa es su principal joya. La arena calcárea blanca contrasta con un mar verde turquesa que sorprende por su claridad. Allí, en la orilla, crecen algunas de las mejores ostras de toda la costa argentina, un fenómeno natural que atrae a visitantes curiosos y amantes de la gastronomía marina.

El paisaje se completa con un muelle de pescadores desde donde muchos se quedan a mirar el horizonte, un puñado de casas, cabañas para alquilar, dos mercados y un ambiente familiar que parece detenido en el tiempo.