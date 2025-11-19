Tres pueblos de Córdoba ideales para disfrutar el verano entre río y sierras
Córdoba guarda más de un pueblo perfecto para el verano: rincones serranos con río, sombra natural y un clima tranquilo que invita a descansar.
Entre las sierras, los ríos y los valles, Córdoba ofrece pueblos ideales para vivir el verano a puro paisaje. Son destinos donde el agua es protagonista, las montañas abrazan el entorno y la vida se mueve en un ritmo pausado que combina descanso con naturaleza.
Estos pueblos cordobeses tienen algo en común: playas de río amplias, sombra de árboles, balnearios naturales y un espíritu serrano que se disfruta tanto de día como de noche. A continuación, tres opciones ideales para unas vacaciones frescas y relajadas.
San Marcos Sierras
San Marcos Sierras es un pueblo bohemio, rodeado de montes, con un ambiente lento y relajado que lo distingue dentro del mapa cordobés. Su atractivo principal es el río Quilpo, un curso de agua cristalina que forma remansos, playitas de arena y zonas profundas donde se puede nadar sin problemas.
El pueblo también invita a recorrer ferias artesanales, probar comidas naturales, caminar por senderos entre algarrobos y visitar pequeños emprendimientos locales. Es uno de los pueblos preferidos por quienes buscan sol, río y silencio en partes iguales.
Nono
En el corazón del valle, Nono es un pueblo encantador, famoso por sus aguas claras y sus playas naturales sobre el río Chico y el río Los Sauces. Las dos orillas ofrecen sectores con arena, ollitas profundas y zonas bajas para familias. La temperatura del agua y el clima serrano crean el combo perfecto para pasar el día a la sombra de los espinillos.
Nono conserva un ritmo tranquilo, con calles arboladas, mercados de productores y el famoso Camino de los Artesanos a pocos minutos del centro. Es uno de los pueblos más buscados para quienes quieren combinar naturaleza, gastronomía casera y tardes enteras a orillas del río.
Villa Alpina
Pequeño, escondido y rodeado de bosques, Villa Alpina es un pueblo serrano al pie del Cerro Champaquí. Su río —puro, frío y transparente— baja desde las montañas y forma pozones naturales perfectos para refrescarse en verano. El entorno, dominado por pinos y arroyos, parece una postal alpina dentro de Córdoba.
El pueblo es extremadamente tranquilo: casitas de montaña, silencio natural y senderos que conducen a miradores. Es parte de esos pueblos cordobeses elegidos por quienes quieren desconectarse por completo y pasar días entre agua, sombra y caminatas suaves.