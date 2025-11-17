El encantador pueblo a las afueras de Roma que se puede visitar en un día

A solo una hora de la capital italiana, el pueblo de Tivoli cautiva con sus villas, jardines, fuentes y vistas que resumen toda la belleza del Lacio.

A pocos kilómetros de Roma, el pueblo de Tivoli ofrece una escapada perfecta para quienes buscan historia, arte y naturaleza sin alejarse demasiado de la gran ciudad. Situado sobre una colina con vista al valle del río Aniene, este destino combina ruinas romanas, jardines renacentistas y un ambiente tranquilo que contrasta con el ritmo de la capital.

Tivoli es uno de esos lugares donde el pasado sigue vivo. Fundado siglos antes de la expansión de Roma, fue refugio de emperadores y nobles que buscaban aire puro y paisajes inspiradores. Hoy, conserva ese espíritu sereno y elegante que lo convierte en una visita obligada para cualquier viajero curioso.

Qué ver en este pueblo El mayor tesoro del pueblo es la Villa d’Este, una joya del Renacimiento declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus jardines con más de 500 fuentes, escalinatas y esculturas de mármol crean un escenario de ensueño. Es uno de los lugares más fotografiados del Lacio y un símbolo del arte paisajístico italiano.

shutterstock_2484722401 Tivoli es un pueblo perfecto para una escapada desde Roma, entre colinas y cascadas. Shutterstock A pocos minutos se encuentra la Villa Adriana, construida por el emperador Adriano en el siglo II. Este sitio arqueológico es un viaje directo al esplendor del Imperio Romano, con termas, templos y estanques rodeados de cipreses. Recorrerla permite entender por qué Tivoli fue un punto de descanso para la élite romana durante siglos.

Pero más allá de sus monumentos, el pueblo tiene su propio encanto cotidiano: calles empedradas, trattorias familiares, mercados con productos locales y vistas panorámicas hacia las montañas del Lacio. Desde la Piazza Garibaldi se puede disfrutar de una de las mejores postales del valle y del sonido constante de las cascadas del río Aniene.