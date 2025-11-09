Tres pueblos de la costa atlántica argentina para disfrutar un verano distinto

La costa atlántica argentina se extiende por más de mil kilómetros y en ese litoral hay más que ciudades balnearias concurridas: hay pueblos que aún conservan un aire relajado, donde las olas y el viento marino son protagonistas y el ritmo diario es más pausado que en los polos turísticos tradicionales.

Estas localidades permiten conectarse con el mar sin desprenderse de la armonía del entorno.

Elegir uno de estos pueblos para unas vacaciones de verano significa priorizar la calma, disfrutar del paisaje costero y encontrar alojamientos que respetan el carácter local. A continuación, tres destinos que cumplen con esa combinación de playa, naturaleza y menor concurrencia.

Ubicado en el Partido de La Costa, Aguas Verdes es un pueblo de playa que destaca por sus extensas playas casi vírgenes, sus médanos que sobresalen entre la arena y la vegetación de pinos que lo enmarca. El entorno invita a largas caminatas, a parar bajo la sombra de árboles costeros y a disfrutar del sonido del mar sin la interrupción de grandes estructuras.

Aunque está dentro de una región conocida por el turismo estival, Aguas Verdes ofrece una experiencia más tranquila porque su desarrollo es menor que el de los grandes balnearios. Ideal para familias o parejas que buscan desconectar y que valoran un entorno natural sobre el lujo o la fiesta .

image Uno de los atractivos de este pueblo son sus piscinas naturales. TripAdvisor

Reta

Más al sur del litoral bonaerense, Reta es un pueblo costero donde la naturaleza parece tomar protagonismo. Tiene playas amplias, dunas y un ambiente rústico que lo vuelve atractivo para quienes quieren algo más auténtico. La pendiente suave de sus orillas permite nadar con tranquilidad y la menor cantidad de construcciones alrededor potencia la sensación de aislamiento amable.

Aquí el mar se vive prácticamente sin filtros: sin grandes aglomeraciones, con aire libre, caminatas por la playa, sesiones de pesca artesanal o simplemente contemplando el horizonte. Es perfecto para quienes prefieren un verano de contemplación más que de movimiento intenso.

image Reta, con playas amplias y ambiente rústico, es el destino para un verano auténtico.

Pehuén-Có

Pueblo pequeño, con carácter propio, Pehuén-Có ofrece una combinación distinta: bosque de pinos y eucaliptos que llega casi hasta la arena, mar templado y un ambiente relajado lejos de los grandes balnearios. En este entorno, la naturaleza y la playa se mezclan de forma armoniosa, y el azul del agua contrasta con el verde de la vegetación costera.

Es una opción excelente para quienes buscan descansar, caminar, sentarse frente al mar leyendo o simplemente dejar que el viento del Atlántico marque el tiempo. La menor densidad de turistas y construcciones hace que cada puesta de sol se sienta íntima y el ambiente, memorable.