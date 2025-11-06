Tres pueblos de San Luis para refrescarse entre ríos, lagos y sierras

Con la llegada del calor, los paisajes de San Luis se convierten en una invitación abierta a la naturaleza con sus hermosos pueblos.

Cuando el termómetro sube, nada mejor que perderse entre los ríos y sierras de San Luis, donde los caminos conducen a pueblos que parecen diseñados para el descanso.

El Trapiche, Potrero de los Funes y Papagayos reúnen lo mejor de la provincia: paisajes verdes, aguas cristalinas y la calidez de su gente. Son rincones donde la naturaleza y la tranquilidad se abrazan, y donde el verano se vive a otro ritmo.

Conocé los pueblos que se esconden en San Luis A solo 40 kilómetros de la capital provincial, El Trapiche es un clásico serrano que nunca pasa de moda. Bañado por el río que le da nombre, este pueblo combina historia y naturaleza con actividades para todas las edades. Entre los balnearios más concurridos se destacan Siete Cajones y La Florida, dos espacios ideales para refrescarse bajo la sombra de los álamos o disfrutar de un día de pesca. Además, el dique La Florida, con sus aguas calmas y sus vistas imponentes, invita a navegar o simplemente contemplar el atardecer sobre las sierras.

El Trapiche, San Luis El Trapiche es el pueblo de San Luis que invita a vivir vacaciones de invierno rodeado de sierras, ríos y hospitalidad. Gerónimo Sosa/MDZ Un poco más cerca de la capital, Potrero de los Funes despliega una postal única. A 18 kilómetros de San Luis, este destino serrano tiene su corazón en un lago artificial rodeado por sierras. Cada tarde, vecinos y turistas bordean su circuito mientras el sol se refleja sobre el agua. Kayaks, caminatas, picnics y gastronomía local hacen de este pueblo uno de los más visitados de la provincia. Con hoteles, cabañas y campings, es también una opción perfecta para quienes buscan equilibrio entre aventura y confort.

Potrero de los Funes es un de los lugares más turísticos de San Luis Potrero de los Funes es un de los lugares más turísticos de San Luis. Más al sur, a los pies del imponente cordón de los Comechingones, Papagayos es un oasis de paz. A 180 kilómetros de la ciudad de San Luis, este pueblo deslumbra con sus palmeras caranday, arroyos cristalinos y un paisaje que mezcla la aridez de las sierras con la frescura del agua. Sus senderos invitan a caminar, sus miradores regalan vistas únicas y su arroyo homónimo ofrece rincones perfectos para descansar o darse un baño natural.