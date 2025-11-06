Tres pueblos de San Luis para refrescarse entre ríos, lagos y sierras
Con la llegada del calor, los paisajes de San Luis se convierten en una invitación abierta a la naturaleza con sus hermosos pueblos.
Cuando el termómetro sube, nada mejor que perderse entre los ríos y sierras de San Luis, donde los caminos conducen a pueblos que parecen diseñados para el descanso.
El Trapiche, Potrero de los Funes y Papagayos reúnen lo mejor de la provincia: paisajes verdes, aguas cristalinas y la calidez de su gente. Son rincones donde la naturaleza y la tranquilidad se abrazan, y donde el verano se vive a otro ritmo.
A solo 40 kilómetros de la capital provincial, El Trapiche es un clásico serrano que nunca pasa de moda. Bañado por el río que le da nombre, este pueblo combina historia y naturaleza con actividades para todas las edades. Entre los balnearios más concurridos se destacan Siete Cajones y La Florida, dos espacios ideales para refrescarse bajo la sombra de los álamos o disfrutar de un día de pesca. Además, el dique La Florida, con sus aguas calmas y sus vistas imponentes, invita a navegar o simplemente contemplar el atardecer sobre las sierras.
Un poco más cerca de la capital, Potrero de los Funes despliega una postal única. A 18 kilómetros de San Luis, este destino serrano tiene su corazón en un lago artificial rodeado por sierras. Cada tarde, vecinos y turistas bordean su circuito mientras el sol se refleja sobre el agua. Kayaks, caminatas, picnics y gastronomía local hacen de este pueblo uno de los más visitados de la provincia. Con hoteles, cabañas y campings, es también una opción perfecta para quienes buscan equilibrio entre aventura y confort.
Más al sur, a los pies del imponente cordón de los Comechingones, Papagayos es un oasis de paz. A 180 kilómetros de la ciudad de San Luis, este pueblo deslumbra con sus palmeras caranday, arroyos cristalinos y un paisaje que mezcla la aridez de las sierras con la frescura del agua. Sus senderos invitan a caminar, sus miradores regalan vistas únicas y su arroyo homónimo ofrece rincones perfectos para descansar o darse un baño natural.
El Trapiche, Potrero de los Funes y Papagayos son, en definitiva, tres joyas que resumen la esencia de los pueblos de San Luis: naturaleza, hospitalidad y silencio, en un entorno que invita a quedarse un poco más.