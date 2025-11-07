Tres pueblos de Brasil con playas hermosas y sin multitudes

Brasil es un país de contrastes: mientras algunas playas están repletas de sombrillas y música, otros lugares conservan la serenidad de los antiguos pueblos pesqueros. Cerca de Río de Janeiro existen rincones que parecen otro mundo, donde el agua es turquesa, el ritmo es lento y el turismo aún no ha cambiado la esencia local.

Son destinos ideales para quienes buscan mar y descanso, pero sin el bullicio de Copacabana o Búzios. Estos pueblos mantienen su identidad brasileña intacta: calles de tierra, posadas familiares, mercados de pescado y atardeceres que se disfrutan sin apuro.

A mitad de camino entre Río de Janeiro y Búzios, este pequeño pueblo costero del municipio de Casimiro de Abreu es una joya tranquila frente al Atlántico. Sus playas amplias, sus calles sombreadas por árboles y su ambiente de pueblo pesquero lo convierten en una opción ideal para quienes buscan mar sin aglomeraciones.

Barra de São João también conserva un valor histórico: aquí vivió el poeta Casimiro de Abreu, cuyo legado cultural todavía se celebra en museos y festivales locales. La playa central, con sus barcas y su horizonte despejado, resume la sencillez y belleza del litoral fluminense más auténtico.

A solo 30 kilómetros al sur de Paraty, Trindade es otro de los pueblos más encantadores de la costa fluminense. Su historia comenzó como una aldea de pescadores y hoy combina ese espíritu rústico con un turismo de bajo perfil. Playas como Cachadaço, Cepilho o Praia do Meio ofrecen aguas cristalinas, rodeadas de selva atlántica.

Es un destino ideal para quienes disfrutan de la naturaleza: se pueden hacer caminatas hacia cascadas, nadar en piscinas naturales o practicar surf. De noche, el ambiente se anima con bares locales y música brasileña, sin perder nunca la sensación de estar en un lugar pequeño y acogedor.

shutterstock_1197850303 Trindade, entre selva y mar, conserva el espíritu simple del litoral fluminense. Shutterstock

Barra de Guaratiba

A unos 60 kilómetros del centro de Río de Janeiro, Barra de Guaratiba es un secreto escondido en la misma bahía carioca. Este pequeño pueblo combina acantilados verdes, playas casi vírgenes y una gastronomía marina muy reconocida. Aunque pertenece al área metropolitana, conserva una atmósfera de pueblo costero alejado del ruido.

Su atractivo principal son las “praias selvagens”, una serie de playas accesibles solo a pie o en lancha, entre ellas Perigoso, Meio y Funda. Desde los miradores, el mar se ve inmenso y sin rastros de urbanización. Es el destino perfecto para quienes quieren un escape natural sin alejarse demasiado de la gran ciudad.