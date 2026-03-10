Esoterismo o ciencia: el análisis de los sueños según una especialista que desentrama los mitos sobre algo que nos pasa a todos

En un mano a mano con MDZ, la médica Juliana Bernardo explicó por qué los sueños son una herramienta definitiva para transformar nuestro presente y futuro. Además nos revela los tips a tener en cuenta para no olvidarlos y poder analizarlos.

En el fascinante cruce entre la medicina y la psicología profunda, la Dra. Juliana Bernardo, médica y analista junguiana, propone una mirada renovada sobre nuestra actividad onírica. Lejos de las estanterías de lo místico, la especialista asegura que los sueños son una "realidad psíquica" tan tangible como un pensamiento o una emoción. Para ella, es fundamental entender que "los sueños provienen de la misma fuente" que nuestras ideas diarias y que, históricamente, han definido "decisiones de guerras o finanzas" en los niveles más altos del poder global.

A menudo, la sociedad contemporánea tiende a desestimar lo que sucede mientras dormimos, catalogándolo como un residuo sin valor del día. Sin embargo, la Dra. Bernardo lanza una pregunta provocadora que invita a la reflexión: "¿Los sueños son algo ridículo o es ridículo que no los tomemos en serio?". En su visión, el análisis de los sueños no es una práctica azarosa, sino una "ciencia basada en el empirismo", un método que se apoya en la observación rigurosa de los hechos psíquicos tal como se presentan.

Juliana Bernardo - médica y analista junguiana (1) Los sueños no son esoterismo, son el lenguaje de nuestra realidad psíquica. Marcos Garcia / MDZ Del diván de Freud al encuentro visual de Jung La distinción entre las escuelas de pensamiento es clave para entender cómo abordamos nuestra almohada. Juliana aclara que, a diferencia de lo que se cree, Carl Jung no fue un "discípulo" de Freud, ambos arribaron a la noción de inconsciente estando en diferente lugar y época. Tras un tiempo se reunieron y así comenzó una colaboración muy estrecha que terminó en una ruptura y sus caminos se bifurcaron. Mientras que para el padre del psicoanálisis el inconsciente es una habitación donde guardamos lo reprimido, para Jung existe un "inconsciente colectivo" compartido por toda la humanidad, un estrato que nos ayuda a "entendernos en la vida hacia una finalidad".

Mirá la entrevista completa con la Doctora Juliana Bernardo: Juliana Bernardo - médica y analista junguiana Juliana Bernardo - médica y analista junguiana Marcos Garcia / MDZ Esta diferencia de enfoque es radical: mientras Freud "mira hacia atrás" buscando traumas infantiles y culpas en la relación con los padres, la mirada junguiana "va hacia adelante". En lugar de quedar atrapados en el "yo soy así porque tengo estos traumas", Bernardo propone una "responsabilidad sobre la vida" que permita una transformación real. El sueño no es solo un registro del pasado, sino un mapa que señala hacia dónde se dirige nuestro desarrollo personal.

Suenos cara Los sueños no son esoterismo, son el lenguaje de nuestra realidad psíquica. Foto: Ilustración Karel Thole (The general zapped an angel) - Archivo MDZ En la práctica clínica, esta filosofía se traduce incluso en la disposición del espacio terapéutico. A diferencia del clásico diván donde el analista se oculta para mantener la neutralidad, en la terapia junguiana "nos miramos a los ojos". La Dra. Bernardo enfatiza que el analista es parte activa del proceso y que "estamos siendo también transformados en esa hora de terapia". Existe una "dialéctica entre dos personas" donde el profesional actúa como receptor y participante de lo que el alma del paciente intenta expresar.