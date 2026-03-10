Esoterismo o ciencia: el análisis de los sueños según una especialista que desentrama los mitos sobre algo que nos pasa a todos
En un mano a mano con MDZ, la médica Juliana Bernardo explicó por qué los sueños son una herramienta definitiva para transformar nuestro presente y futuro. Además nos revela los tips a tener en cuenta para no olvidarlos y poder analizarlos.
En el fascinante cruce entre la medicina y la psicología profunda, la Dra. Juliana Bernardo, médica y analista junguiana, propone una mirada renovada sobre nuestra actividad onírica. Lejos de las estanterías de lo místico, la especialista asegura que los sueños son una "realidad psíquica" tan tangible como un pensamiento o una emoción. Para ella, es fundamental entender que "los sueños provienen de la misma fuente" que nuestras ideas diarias y que, históricamente, han definido "decisiones de guerras o finanzas" en los niveles más altos del poder global.
A menudo, la sociedad contemporánea tiende a desestimar lo que sucede mientras dormimos, catalogándolo como un residuo sin valor del día. Sin embargo, la Dra. Bernardo lanza una pregunta provocadora que invita a la reflexión: "¿Los sueños son algo ridículo o es ridículo que no los tomemos en serio?". En su visión, el análisis de los sueños no es una práctica azarosa, sino una "ciencia basada en el empirismo", un método que se apoya en la observación rigurosa de los hechos psíquicos tal como se presentan.
Del diván de Freud al encuentro visual de Jung
La distinción entre las escuelas de pensamiento es clave para entender cómo abordamos nuestra almohada. Juliana aclara que, a diferencia de lo que se cree, Carl Jung no fue un "discípulo" de Freud, ambos arribaron a la noción de inconsciente estando en diferente lugar y época. Tras un tiempo se reunieron y así comenzó una colaboración muy estrecha que terminó en una ruptura y sus caminos se bifurcaron. Mientras que para el padre del psicoanálisis el inconsciente es una habitación donde guardamos lo reprimido, para Jung existe un "inconsciente colectivo" compartido por toda la humanidad, un estrato que nos ayuda a "entendernos en la vida hacia una finalidad".
Mirá la entrevista completa con la Doctora Juliana Bernardo:
Esta diferencia de enfoque es radical: mientras Freud "mira hacia atrás" buscando traumas infantiles y culpas en la relación con los padres, la mirada junguiana "va hacia adelante". En lugar de quedar atrapados en el "yo soy así porque tengo estos traumas", Bernardo propone una "responsabilidad sobre la vida" que permita una transformación real. El sueño no es solo un registro del pasado, sino un mapa que señala hacia dónde se dirige nuestro desarrollo personal.
En la práctica clínica, esta filosofía se traduce incluso en la disposición del espacio terapéutico. A diferencia del clásico diván donde el analista se oculta para mantener la neutralidad, en la terapia junguiana "nos miramos a los ojos". La Dra. Bernardo enfatiza que el analista es parte activa del proceso y que "estamos siendo también transformados en esa hora de terapia". Existe una "dialéctica entre dos personas" donde el profesional actúa como receptor y participante de lo que el alma del paciente intenta expresar.
El desafío de despertar: ¿Cómo recuperar nuestros sueños?
Uno de los mayores obstáculos para quienes buscan iniciar este camino es el olvido inmediato al despertar. Bernardo revela que el secreto no es puramente técnico, sino actitudinal: "lo más importante para recordar un sueño es querer recordarlo". A menudo, los sueños nos dicen "cosas que no queremos escuchar", y es ese conflicto interno el que provoca que los borremos rápidamente de nuestra memoria consciente para evitar la confrontación con nuestra sombra.
Finalmente, la invitación de la doctora es a encarar nuestro mundo interno con "humildad" para poder registrar lo que sucede en esa parte de la vida de la que no nos damos cuenta. Antes de dormir, predisponerse a este diálogo interno puede abrir puertas que el ruido diario mantiene cerradas. En un mundo saturado de estímulos externos, volver a la ciencia de la observación psíquica se vuelve un acto de salud esencial: "tomar lo que nos sucede como algo real" es el primer paso para dejar de ser espectadores de nuestro propio destino. Intentar escribir el sueño al despertar, aunque sea palabras claves si no disponemos de tiempo, grabar una nota de voz puede servir de ayuda, también dibujar es una posibilidad que se abre ya que "una imagen trae mucha información". También llevar un registro a modo de "diario de sueños", es muy importante, algo que puede hacer alguien que tenga verdadero interés en analizar su actividad onírica.
La función básica de los sueños es mostrarnos una parte de nosotros que no estamos viendo. Los sueños pueden ser premonitorios, son mucho más comunes pero a veces no se cuentan por miedo a ser juzgados. Grandes creaciones en la historia han aparecido en los sueños, nos revela Juliana, como la tabla periódica o famosas canciones. Más que algo esotérico es un funcionamiento de la psique "es una supercomputadora que capta todo y puede sacar una previsión del futuro", sentenció.
Respecto al uso de la IA o a la búsqueda en Google, la especialista explica que pueden ser herramientas que nos pueden ayudar, pero hasta cierto punto, no es lo mismo preguntar que significa soñar con algo a preguntar que significa para uno mismo soñar con algo. "Te podes ir por las ramas y perderte de tu necesidad, generalmente necesitamos de otra persona para analizarlos", reveló la analista.