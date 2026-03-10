Segundo viernes 13 del año: rituales de protección para enfrentar la jornada más supersticiosa

El calendario vuelve a marcar una fecha que para muchos no pasa desapercibida: el segundo viernes 13 del año. Desde hace siglos, esta combinación de día y número arrastra una fama cargada de supersticiones, creencias populares y rituales destinados a alejar la mala suerte.

Aunque para algunos se trata simplemente de una coincidencia en el calendario, para otros el viernes 13 es una jornada que invita a tomar ciertas precauciones simbólicas. Desde pequeños gestos hasta rituales más elaborados, distintas culturas desarrollaron prácticas destinadas a protegerse de las energías negativas que supuestamente se intensifican en esta fecha.

La asociación entre el número 13 y la mala suerte tiene raíces muy antiguas. En varias tradiciones occidentales, el 13 fue considerado un número incómodo o desequilibrado, mientras que el viernes también acumuló connotaciones simbólicas en la historia religiosa y cultural.

Con el paso del tiempo, ambas creencias se fusionaron y dieron origen a uno de los días más temidos por quienes creen en los presagios.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas ideas, la tradición se mantiene viva y cada viernes 13 vuelve a despertar curiosidad en muchas personas.

Ritual de limpieza con sal

Uno de los rituales más difundidos para protegerse durante esta jornada consiste en utilizar sal gruesa, considerada desde la antigüedad un elemento purificador.

La práctica consiste en colocar un pequeño recipiente con sal en la entrada de la casa o en una esquina de la habitación durante todo el día. Según la creencia, la sal absorbe energías negativas y ayuda a mantener el equilibrio del ambiente.

Al finalizar la jornada, se recomienda desecharla fuera del hogar.

mujer-de-tiro-medio-leyendo-tarot-en-casa Freepik

Encender una vela blanca

Otro de los rituales más comunes es encender una vela blanca, símbolo de protección y claridad.

Se suele realizar durante la mañana o al caer la noche. La idea es acompañar el encendido con una intención positiva o una breve reflexión, visualizando que la luz aleja cualquier influencia negativa.

En muchas tradiciones espirituales, las velas representan la energía de la renovación y la protección.

Amuletos de protección

Algunas personas prefieren recurrir a amuletos personales durante esta fecha. Entre los más populares se encuentran:

una medalla o símbolo religioso

una piedra protectora como el cuarzo negro

el clásico ojo turco

o incluso una simple cinta roja atada en la muñeca

Más allá de su valor simbólico, estos objetos funcionan como recordatorios de protección y confianza personal.

Ordenar y ventilar el hogar

Otro gesto simple que suele recomendarse en estas fechas es ordenar y ventilar los espacios del hogar.

Abrir ventanas, permitir la entrada de aire fresco y despejar ambientes cargados forma parte de prácticas que muchas tradiciones consideran esenciales para renovar la energía del lugar.

Una jornada entre superstición y curiosidad

Aunque para muchas personas el viernes 13 no representa más que una anécdota curiosa del calendario, lo cierto es que la fecha sigue despertando interés y manteniendo vivas ciertas tradiciones.

Para quienes creen en estos rituales, realizar pequeños gestos de protección puede convertirse en una forma simbólica de comenzar el día con intención positiva y tranquilidad.

Y para quienes no creen en supersticiones, el viernes 13 sigue siendo simplemente una jornada más… aunque cargada de historias, mitos y curiosidades que atraviesan culturas y generaciones.