Tres pueblos de la costa atlántica argentina para un verano con playa y calma

Entre los grandes balnearios bonaerenses todavía existen pueblos pequeños donde la vida transcurre sin ruido ni apuro. Algunos mantienen su espíritu pesquero, otros se rodean de bosques o se refugian entre médanos, pero todos comparten lo mismo: el mar como protagonista.

Estos pueblos de la costa atlántica son ideales para un verano más simple y natural. Playas extensas, aire salado, calles de arena y ese silencio que solo se encuentra lejos de los centros turísticos tradicionales.

A 17 kilómetros de Miramar, Mar del Sur es uno de los pueblos costeros más antiguos del país. Su playa, ancha y ventosa, se extiende por kilómetros, con olas suaves y aguas limpias. En el centro, la arquitectura centenaria del viejo Hotel Boulevard Atlántico le da un aire nostálgico, mientras que el entorno conserva su calma de pueblo marino.

Aquí no hay discotecas ni torres, solo mar, dunas y calles de tierra. Es perfecto para quienes buscan descanso absoluto, baños de mar y paseos costeros. Los atardeceres, con el viento del Atlántico y el aroma a sal, son parte de su encanto .

Más al sur, el Balneario San Cayetano combina playa, médanos y un entorno natural cuidado. Su costa tiene más de 30 kilómetros de arena fina y un mar ideal para bañarse en los días calmos. Además, la baja densidad turística permite disfrutar de espacios amplios incluso en plena temporada.

Mar del Sur, con su aire histórico, ofrece mar y descanso sin multitudes.

El pueblo conserva su espíritu de lugar chico, con casas bajas y servicios sencillos. Es un sitio perfecto para quienes prefieren caminar, pescar o descansar frente al mar sin el bullicio de los grandes destinos. También hay zonas de camping y senderos que cruzan los médanos, ideales para paseos al atardecer.

image San Cayetano combina médanos, playa y un entorno ideal para bañarse y relajarse.

Arenas Verdes

Entre Necochea y Claromecó, este pequeño pueblo se distingue por su vegetación y su serenidad. Las playas son amplias, el mar es limpio y el entorno combina bosque costero con médanos que se pierden en el horizonte.

Arenas Verdes es elegido por familias y parejas que buscan un verano tranquilo y sin grandes construcciones. Sus playas permiten nadar, caminar y disfrutar del sol sin ruido ni aglomeraciones. El paisaje natural y la hospitalidad de sus habitantes hacen que muchos visitantes repitan cada año.