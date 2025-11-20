El pueblo entrerriano sobre el Paraná que mezcla playas, termas y aventura

La Paz es un pueblo de Entre Ríos a orillas del río Paraná que combina playas amplias, turismo de aventura, termas y estancias rurales.

Con la llegada del calor, cada verano crece la búsqueda de un pueblo con río cerca, sombra, buen servicio y propuestas para todos. En Entre Ríos, La Paz aparece como una de las opciones más completas: un pueblo recostado sobre el Paraná que ofrece playas para pasar el día, actividades de aventura, turismo rural y un complejo termal que funciona como remate perfecto después de tanta energía al aire libre.

La Paz hace honor a su nombre y al paisaje que la rodea. Este pueblo se despliega sobre la ribera del Paraná y aprovecha cada ventaja del río: se puede nadar con tranquilidad, practicar deportes acuáticos y disfrutar de balnearios de arena clara rodeados de vegetación. La postal se repite: sombrillas, reposeras, mate, chicos jugando en la orilla y atardeceres naranjas sobre el agua.

El entorno natural es uno de los grandes diferenciales del pueblo. La zona combina lomadas verdes, montes casi vírgenes, barrancas marcadas y largas islas sobre el Paraná. Ese escenario se convierte en campo de juego para el senderismo, los safaris fotográficos y el avistaje de fauna y flora autóctona. También hay circuitos de travesías todoterreno que cruzan bosques y arroyos, con propuestas que incluyen visitas a la Estancia El Desafío o recorridos hasta la cercana Santa Elena.

Un pueblo donde la vida la dicta el Paraná image Este pueblo es perfecto para refrescarse en verano. Turismo Entre Ríos Para quienes buscan un plus de adrenalina, el turismo aventura tiene lugar asegurado en este pueblo. En el río se pueden practicar windsurf, kayak, remo y esquí acuático, entre otras actividades. Las barrancas y los montes suman opciones para los más osados, mientras que los paseos náuticos tranquilos encuentran su máxima expresión en el arroyo Feliciano: remar por allí permite ver cómo el paisaje cambia curva a curva, entre vegetación densa y silencio apenas roto por el sonido del agua y las aves.

El descanso también tiene su espacio propio. El pueblo de La Paz cuenta con estancias y emprendimientos de turismo rural que ofrecen alojamiento en entornos apartados, gastronomía típica y actividades de campo. Son lugares pensados para bajar un cambio: caminar sin apuro, conocer la historia de la región a través de sus cascos antiguos, participar en tareas rurales o simplemente disfrutar del silencio y del verde.