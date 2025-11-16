El verano llegó con Laurita Fernández: dos looks de playa que fueron furor

Desde bikinis retro hasta el total white más fresco, Laurita Fernández anticipó lo que se viene para 2026. ¡Mirá!

Laurita Fernández eligió Río de Janeiro como punto de escape junto a dos amigas, y fue allí donde desplegó su estilo. Lució dos apuestas que definieron la próxima temporada playera, entre ellos un set de bikini rayado con aire retro y un clásico total white elevado con accesorios de rafia artesanal.

En las fotos que compartió, se la vio disfrutando del mar con un estilo que osciló entre la nostalgia de los años noventa y la estética effortless que hoy reina en la moda global. Su primer look fue un homenaje a la geometría vintage, luciendo un bikini rayado en tonos rojos y negros, que combinó con un short del mismo género.

La actriz completó el estilismo con una vincha elástica ancha, rescatando una tendencia Y2K que volvió a dominar los looks de playa, viéndose práctica, cómoda y con ese aire nostálgico que siempre suma encanto.