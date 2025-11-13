Los dos looks de la China Suárez para su regreso a la Argentina: del pijama al total black urbano

La China Suárez volvió de Turquía y deslumbró con dos estilos opuestos: un conjunto de seda tipo pijama y un total black urbano para su arribo. ¡Mirá!

La vuelta de la China Suárez a la Argentina no pasó inadvertida. Luego de varios meses instalada en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz regresó al país en medio del revuelo por el estreno de su nueva serie en Disney+, Hija del Fuego.

En su cuenta de Instagram compartió fotos del vuelo y del arribo. Durante el viaje, eligió un conjunto tipo pijama de seda verde militar, con rayas finas y un sutil estampado de cebras que rompía la monotonía. Era un look cómodo, pensado para sobrevivir horas en el aire sin perder lo chic. La textura liviana de la tela y el movimiento del conjunto le daban ese aire effortless, muy propio de su estilo.

Para su llegada a Ezeiza, en cambio, cambió radicalmente la paleta. Apareció con un total black de top cerrado de manga larga y pantalón cargo de líneas amplias. Sin grandes joyas ni maquillaje excesivo, la China apostó por un estilo urbano más bien discreto.

El contraste entre ambos looks se destacó, enseñando, por un lado, la comodidad de un conjunto de descanso y, por otro, el negro total bien práctico para moverse con libertad.