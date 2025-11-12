Marina Calabró apuntó contra OLGA tras los posteos contra la China Suárez

La conductora opinó respecto a las fuertes publicaciones que realizó el canal de streaming.

La China Suárez está envuelta en un gran escándalo luego de que salió a la luz que tanto las entrevistas con LUZU TV y OLGA no llegaron a buen puerto. En medio de todo esto, la cuenta de X (ex Twitter) de la señal de streaming comandada por Miguel Granados compartió un fuerte posteo contra la actriz.

La razón detrás de esta negativa, según fuentes periodísticas, estaría ligada a una postura de apoyo a Wanda Nara. Al viralizarse la información, la cuenta oficial del mencionado canal de streaming citó la publicación original de Laura Ubfal y emitió una respuesta breve, pero cargada de simbolismo, utilizando dos emojis: el de "prohibido" y la bandera de China.

Marina Calabró decidió opinar sobre esto en su programa que sale al aire por El Observador: "OLGA se equivocó en poner un banner contra la China, con el signo de cancelación y con la bandera roja". Pero esto no fue todo, ya que apuntó también contra Miguel Granados.

La contundente opinión de Marina Calabró Marina Calabró apuntó contra OLGA tras la entrevista fallida con la China Suárez "Migue Granados tiene una rara y dudosa habilidad que es que todo lo que hacen con intensión, lo disfrazan de chiste. Cuando vos ponés el flyer de una persona citando el tuit de Laura Ubfal, el signo de cancelación y la bandera roja... No me vengas con que es un chiste", comentó Marina.