Yanina Latorre reveló la información y contó todos los detalles sobre la nota más esperada.

Mario Pergolini y la producción de Otro Día Perdido decidieron apostar fuertemente para tratar de levantar el rating del ciclo. Yanina Latorre confirmó que la China Suárez será la invitada estelar del programa y reveló los detalles de la visita de la actriz a El Trece.

Esta información sale a la luz luego de las dos entrevistas fallidas con los programas de streaming LUZU TV y OLGA. La conductora de Sálvese Quien Pueda lo informó en América y sorprendió a sus compañeros.

"Va a dar una única entrevista, OLGA no la quiso, LUZU no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie y la China saben que no se lleva bien casi con nadie de la tele", comenzó diciendo la conductora.

La China Suárez será entrevistada por Mario Pergolini Mario Pergolini apostará fuerte y tendrá a la China Suárez como invitada: cuándo saldrá al aire la entrevista Lo cierto es que Mario Pergolini será el conductor que entrevistará a la China Suárez en medio de todo el escándalo: "Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes en la tarde, no le pusieron ningún tipo de condición y se va a hablar de todo".