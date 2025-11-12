Mario Pergolini apostará fuerte y tendrá a la China Suárez como invitada: cuándo saldrá al aire la entrevista
Yanina Latorre reveló la información y contó todos los detalles sobre la nota más esperada.
Mario Pergolini y la producción de Otro Día Perdido decidieron apostar fuertemente para tratar de levantar el rating del ciclo. Yanina Latorre confirmó que la China Suárez será la invitada estelar del programa y reveló los detalles de la visita de la actriz a El Trece.
Esta información sale a la luz luego de las dos entrevistas fallidas con los programas de streaming LUZU TV y OLGA. La conductora de Sálvese Quien Pueda lo informó en América y sorprendió a sus compañeros.
Te Podría Interesar
"Va a dar una única entrevista, OLGA no la quiso, LUZU no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie y la China saben que no se lleva bien casi con nadie de la tele", comenzó diciendo la conductora.
La China Suárez será entrevistada por Mario Pergolini
Lo cierto es que Mario Pergolini será el conductor que entrevistará a la China Suárez en medio de todo el escándalo: "Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes en la tarde, no le pusieron ningún tipo de condición y se va a hablar de todo".
Otro Día Perdido comenzará a partir de las 22:30 horas y hay máxima expectativa, por lo que le puede llegar a preguntar Pergolini a una Eugenia Suárez que está en medio de una gran tormenta por la polémica que se generó en las últimas horas.