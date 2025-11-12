Yanina Latorre reveló la palabra del conductor de LUZU TV luego del escándalo por la entrevista con la actriz.

La China Suárez se encuentra nuevamente en Argentina para promocionar Hija del Fuego, la nueva serie que estrenará la actriz en Disney+. En medio de todo esto, se generó una fuerte polémica, ya que las entrevistas con LUZU TV y OLGA fueron dadas de baja por ambos streaming.

"Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella solo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco", expresó Laura Ubfal en su cuenta de X (ex Twitter).

Yanina Latorre compartió el chat de Diego Leuco, quien decidió hablar tras el escándalo que se generó: "A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el es así o nada preferimos no hacer nada".

Diego Leuco rompió el silencio tras la polémica que se generó con la China Suárez Captura de pantalla 2025-11-12 095853 La palabra de Diego Leuco tras el escándalo por la nota con la China Suárez. Foto: captura de pantalla Instagram / @yanilatorre. Luego, agregó: "Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual viste, pierde un poco de gracia. Pero nobleza obliga y quiero decirlo, recién me llamó la China y la mánager. Ellas me dicen que nunca fue así, que es un malentendido, son cosas que pueden pasar y lo entiendo".