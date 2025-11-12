Migue Granados rompió el silencio tras la escandalosa baja de la entrevista con la China Suárez en OLGA

El líder de la conocida señal de streaming no dudó en responderle a los cronistas respecto a los detalles del escandaloso conflicto con la actriz.

El universo de los medios digitales sumó un nuevo capítulo de controversia tras la filtración de información sobre una entrevista que no se concretó, sumando tensión al ya agitado backstage del streaming. Migue Granados, el líder de OLGA, rompió el silencio para abordar la fallida propuesta de tener a la actriz más mediática de Argentina, la China Suárez, en su plataforma. La revelación no sólo aclaró la postura de su equipo, sino que también puso el foco en una de sus compañeras de trabajo, la reconocida conductora y modelo, Paula Chaves.

El verdadero motivo del "no" de Paula Chaves a la China Suárez El conductor de OLGA brindó detalles cruciales a Puro Show (El Trece), modificando la versión inicial que lo señalaba como el responsable del rechazo. Según Granados, fue su colega, Paula Chaves, quien tomó la determinación final. El motor de esta decisión no fue personal, sino una estrategia para evitar entrar en la órbita de los conflictos personales que envuelven a la artista. “Creo que la China y Paula comparten manager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no”, confesó el humorista.

Captura de pantalla (519) El picante posteo de OLGA sobre la baja de la China Suárez en la entrevista. Foto: X @olgaenvivo La negativa se basó en una premisa profesional muy clara: una entrevista con la China Suárez inevitablemente implicaría abordar sus más recientes escándalos. La figura televisiva buscó marcar una distancia: “Por una cuestión de que había que hablar del tema. O sea, no iba a hablar solo de la serie. Había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas”. Migue Granados se mostró categórico al respaldar la postura de su compañera, asegurando que su explicación fue sensata: “Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Y obviamente, por un lado decir, no. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo re buena”.

El descargo de Migue Granados sobre el tuit de Olga y la comunicación con la actriz Migue Granados habló sobre el conflicto con la China Suárez Migue Granados habló sobre el conflicto en OLGA con la China Suárez. Video: Puro Show (El Trece) La polémica se intensificó tras un desafortunado mensaje publicado en la cuenta oficial de X (ex Twitter) de OLGA, el cual insinuaba la "cancelación" de la actriz. Granados aprovechó para desestimar las acusaciones de malicia o una supuesta "enemistad" con una de las mediáticas. Explicó que el mensaje se trataba de una broma interna malinterpretada: “Nosotros tiramos un tuit jodiendo como que la China estaba cancelada, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque ya estaban bardeando la mina”.