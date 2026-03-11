El fuerte anticipo de Santiago del Moro tras los comentarios racistas en Gran Hermano

Carmiña quedó en medio de un fuerte escándalo y se espera una severa sanción por parte de la producción del reality.

Gran Hermano volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero no por una noticia positiva, sino que ocurrió todo lo contrario. Es que Carmiña lanzó fuertes comentarios racistas contra Mavinga, su compañera.

"Quiero que se vaya... La negra parece que recién le compraron y viene a hacer el show, acaba de bajarse del barco", comenzó diciendo la participante mientras se encontraba al lado de Emanuel, otro de los jugadores.

En medio de las críticas al programa, Santiago del Moro compartió una fuerte historia en sus redes sociales que anticipa una sanción: "Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22:30 comunicado oficial".

Santiago del Moro realizó un fuerte anticipo sobre lo que pasará en Gran Hermano Captura de pantalla 2026-03-11 175123 Santiago del Moro confirmó que la decisión está tomada. Foto: Instagram / @santidelmoro. En las redes sociales, los usuarios y seguidores del reality pidieron la expulsión directa de la participante. Sin embargo, no hay nada confirmado y todo se definirá esta noche cuando el conductor o el dueño de la casa comunique su decisión.