Máxima Zorreguieta conquistó Utrecht con su look más elegante y relajado: ¡mirá!

El secreto de Máxima Zorreguieta para vestir un conjunto de tonos neutros y líneas simples para lograr elegancia funcional. No te pierdas las fotos.

Máxima Zorreguieta cumplió una serie de compromisos en la ciudad de Utrecht y, como suele hacerlo, convirtió una jornada de trabajo en una clase sobre cómo vestir con elegancia sin perder comodidad. Su aparición fue un recordatorio de que la formalidad puede convivir en perfecta armonía con la naturalidad cuando se tiene un sello personal tan definido como el suyo.

La reina visitó la ciudad holandesa de Utrecht para recorrer el Enik Recovery College, un espacio destinado a personas que atraviesan procesos de recuperación tras sufrir problemas de salud mental o adicciones. Según informó la Casa de Orange-Nassau, se trató de una jornada centrada en el acompañamiento y el intercambio de experiencias, en un entorno donde el aprendizaje colectivo es la base de la recuperación.

Máxima, comprometida desde hace años con la temática, llegó al lugar con la empatía que la caracteriza. Como presidenta honoraria de la Fundación Mind Us, organización que impulsa el cuidado de la salud mental en jóvenes, viene liderando múltiples acciones para visibilizar la importancia del bienestar emocional y la contención en las etapas más vulnerables. En su recorrido por Enik, conversó con quienes transitan este camino de recuperación y escuchó testimonios de vida con atención genuina.

Para la ocasión, la reina eligió un look que constó de una blusa plisada celeste de manga larga firmada por Natan, una de sus casas de moda favoritas. El tono le dio un aire fresco, en sintonía con el espíritu esperanzador del encuentro, y acompañó la prenda con un pantalón gris de tiro alto y corte wide leg, que combinó con un tapado largo al tono, logrando una silueta armónica.

En los accesorios, apostó por piezas discretas pero refinadas, como una cartera Chanel gris, aretes con brillantes y pulseras finas que completaron el conjunto sin restarle sobriedad. El toque final fueron sus uñas pintadas en rojo intenso, un detalle sutil pero revelador de su carácter.