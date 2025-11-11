El secreto del árbol de Navidad no está en las luces ni en los adornos: descubrilo aquí
¿Querés conocer la tendencia para esta Navidad? Te contamos el secreto para que tengas un árbol espectacular en estas Fiestas.
El mejor vestido de fiesta que se hará notorio en la próxima Navidad no será una prenda para humanos, sino que un "vestido" que usará el mismo árbol de Navidad. ¿Qué significa esta tendencia? Significa que por la forma que tiene el árbol de Navidad se puede decir que puede llevar una falda y un calzado espectacular.
Por lo tanto, se puede decir que en la próxima Navidad las tendencias más avanzadas en diseño y decoración apuntan hacia un árbol que justamente este año no se va a destacar por sus adornos ni luces brillantes.
Navidad: la tendencia del árbol con "faldas"
En general, cuando se arma un árbol de Navidad donde menos se le presta atención es en la parte inferior. Convencionalmente, es una zona sólo para los regalos. Pero en cuanto al diseño del árbol de Navidad es un área que no llama la atención, sin nada para destacar.
Es común poner la atención en la parte superior (la estrella) y la parte central (el espacio principal para los adornos) y en la mayoría de los casos descartar la base del árbol navideño.
La tendencia del árbol de Navidad con "pies"
Esta colección navideña (de Magnolia) destaca una selección de faldas y cuellos para árboles de Navidad, con diseños de mimbre con bordes ondulados, estrellas bordadas a mano y cuadros escoceses con aire nostálgico. Sin dudas, esto logra que la base del árbol de Navidad también llame la atención.
De este modo se pueden lograr árboles de Navidad con distintos estilos festivos: desde lo nostálgico y artesanal hasta lo pulido con tonos coordinados.