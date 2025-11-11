El árbol de Navidad tradicional quedó en el olvido: la tendencia europea económica y elegante que conquista

Se acercan las fechas festivas y el minimalismo se ha adueñado de la decoración. Este es el secreto para despertar el espíritu navideño sin gastar de más o perder la estética.

A poco más de un mes para Navidad, las tiendas y los supermercados ofrecen una gran variedad de borlas, guirnaldas y luces para decorar el pino de Navidad tradicional. Sin embargo, parece que este árbol es cosa del olvido ya que está ganando terreno una tendencia nórdica perfecta para los amantes del minimalismo y que no desean gastar dinero de más.

En Europa, el árbol de Navidad ya no es el centro de la decoración. En España es común encontrar ramas recicladas como centros de mesa, figuras geométricas como sustitutas del árbol o decoraciones con telas, tanzas o velas. Esta tendencia está enfocada en ahorrar más, pero sin perder la elegancia y la esencia acogedora.

La tendencia que conquistará Navidad. Pinterest. ¿Cuál es la tendencia clave para esta Navidad? El árbol de pared construído con cintas o luces se perfila como el favorito. Es una opción que permite ahorrar espacio y personalizar el diseño según la estética de tu hogar. La clave está en usar luces cálidas, materiales naturales y tonos neutros que generen un ambiente relajado.

El minimalismo también llega en forma de adornos de madera, textiles suaves y figuras inspiradas en la naturaleza. Los colores tierra y acabados matte prometen adueñarse de mesas, ventanas y estanterías, aportando serenidad y sofisticación a cada ambiente.