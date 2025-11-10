La tendencia para iluminar tu monoambiente: te contamos cómo decorar en pocos pasos

La iluminación se convertirá en tu mejor aliada para aportar estilo y sin gastar mucho dinero.

La ventaja de vivir en un monoambiente es que tienes que ordenar menos y está todo al alcance de la mano. Sin embargo, muchos consideran una desventaja tener poco espacio y buscan la manera de agregar estanterías y muebles. Pero para no quitar espacio y ampliar una habitación, hay una tendencia que tiene como protagonista a la iluminación y que quizás se convierta en tu nueva mejor amiga.

Un secreto es dividir espacios con luz. Por ejemplo, en la zona del living puedes colocar una pantalla o una lámpara de pie para generar un clima más cálido y relajado. Pero en el dormitorio puedes usar una lámpara de mesa o pequeños adornos en la pared que te inviten a relajarte.

Un ejemplo para decorar tu hogar con luces bbd5425218f9ff906d897946624f472a La tendencia que gana terreno en monoambientes. Archivo. Otro tip es jugar con las alturas. Una lámpara sobre la mesa con poca distancia de separación brinda profundidad y mejora la iluminación. Pero si el techo es bajo, se recomienda optar por luces indirectas que reboten en la superficie y amplíen el lugar. La altura también te permite jugar con sombras, las cuales se recomienda proyectar en cortinas o paredes para generar movimiento.

Cabe destacar que no todas las luces blancas son iguales. Los tonos fríos funcionan mejor en áreas de trabajo o cocina y los cálidos en habitaciones. Jugar con las temperaturas hace que puedas adecuar un espacio según tus necesidades. Además, podés colocar velas o tiras adhesivas que sumen una sensación de confort (cálida) o de energía (frío).