La tendencia para iluminar tu monoambiente: te contamos cómo decorar en pocos pasos
La iluminación se convertirá en tu mejor aliada para aportar estilo y sin gastar mucho dinero.
La ventaja de vivir en un monoambiente es que tienes que ordenar menos y está todo al alcance de la mano. Sin embargo, muchos consideran una desventaja tener poco espacio y buscan la manera de agregar estanterías y muebles. Pero para no quitar espacio y ampliar una habitación, hay una tendencia que tiene como protagonista a la iluminación y que quizás se convierta en tu nueva mejor amiga.
Un secreto es dividir espacios con luz. Por ejemplo, en la zona del living puedes colocar una pantalla o una lámpara de pie para generar un clima más cálido y relajado. Pero en el dormitorio puedes usar una lámpara de mesa o pequeños adornos en la pared que te inviten a relajarte.
Te Podría Interesar
Un ejemplo para decorar tu hogar con luces
Otro tip es jugar con las alturas. Una lámpara sobre la mesa con poca distancia de separación brinda profundidad y mejora la iluminación. Pero si el techo es bajo, se recomienda optar por luces indirectas que reboten en la superficie y amplíen el lugar. La altura también te permite jugar con sombras, las cuales se recomienda proyectar en cortinas o paredes para generar movimiento.
Cabe destacar que no todas las luces blancas son iguales. Los tonos fríos funcionan mejor en áreas de trabajo o cocina y los cálidos en habitaciones. Jugar con las temperaturas hace que puedas adecuar un espacio según tus necesidades. Además, podés colocar velas o tiras adhesivas que sumen una sensación de confort (cálida) o de energía (frío).
Hay que mencionar que esta es una oportunidad perfecta para decorar tu hogar. Existen lámparas de diseño, apliques de pared y otras opciones que te permiten iluminar pero también decorar añadiendo estilo personal. Una tendencia que gana terreno son las lámparas hechas con impresoras 3D que logran diferentes formas y tamaños por un precio bajo.