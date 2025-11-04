La nueva tendencia que jubila a las telas mosquiteras y es perfecta para quienes buscan diseño y practicidad

La moda minimalista llegó a las telas mosquiteras. Esta es la nueva forma de cuidarte en verano sin perder estilo.

Quienes decoran sus hogares buscan funcionalidad, diseño, minimalismo y discreción. Esto ha llegado hasta las telas mosquiteras y así se originó una nueva tendencia: las mosquiteras plegables o plisadas. Cuentan con varios beneficios y te contamos por qué deberías tener una.

¿Por qué deberías sumarte a esta tendencia? Su diseño plisado es una de las características más destacadas. Se recogen lateralmente y casi no ocupan espacio, lo que deja las ventanas casi despejadas para aprovechar la luz del verano. Son prácticamente invisibles cuando se retraen. Además no necesitan de marcos pesados o rígidos.

mosquiteras Las telas mosquiteras dicen adiós. Archivo MDZ. Estas mosquiteras plegables se manejan rápido gracias a su mecanismo de apertura y cierre lateral. Es suave y rápido, ideal para el uso diario en puertas de alto tránsito. En cuanto a mantenimiento, no requieren desmontarse y basta con un paño suave o aspiradora para limpiarlas.

También hay otras alternativas que se imponen en la decoración de los hogares. Se trata de mosquiteras enrollables de tipo roller. Su tela se enrolla vertical u horizontalmente dentro de un cajón superior, así cuando no se usa queda completamente oculto. Es una gran opción para ventanas, aunque existen algunas versiones para puertas.