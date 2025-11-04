La nueva tendencia que jubila a las telas mosquiteras y es perfecta para quienes buscan diseño y practicidad
La moda minimalista llegó a las telas mosquiteras. Esta es la nueva forma de cuidarte en verano sin perder estilo.
Quienes decoran sus hogares buscan funcionalidad, diseño, minimalismo y discreción. Esto ha llegado hasta las telas mosquiteras y así se originó una nueva tendencia: las mosquiteras plegables o plisadas. Cuentan con varios beneficios y te contamos por qué deberías tener una.
¿Por qué deberías sumarte a esta tendencia?
Su diseño plisado es una de las características más destacadas. Se recogen lateralmente y casi no ocupan espacio, lo que deja las ventanas casi despejadas para aprovechar la luz del verano. Son prácticamente invisibles cuando se retraen. Además no necesitan de marcos pesados o rígidos.
Estas mosquiteras plegables se manejan rápido gracias a su mecanismo de apertura y cierre lateral. Es suave y rápido, ideal para el uso diario en puertas de alto tránsito. En cuanto a mantenimiento, no requieren desmontarse y basta con un paño suave o aspiradora para limpiarlas.
También hay otras alternativas que se imponen en la decoración de los hogares. Se trata de mosquiteras enrollables de tipo roller. Su tela se enrolla vertical u horizontalmente dentro de un cajón superior, así cuando no se usa queda completamente oculto. Es una gran opción para ventanas, aunque existen algunas versiones para puertas.
Otra es la mosquitera magnética con tiras autoadhesivas. No son un marco rígido y consiste en una tela que se fija a la ventana o puerta mediante tiras de velcro o imanes autoadhesivos. Son más económicos, fáciles de instalar y se pueden quitar cuando la temporada de mosquitos termina.