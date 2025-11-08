Receta de empanada gallega: cómo preparar el clásico gallego más sabroso y tradicional
Prepara esta receta paso a paso de empanada gallega, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de empanada gallega es un clásico de la cocina del norte de España. Su masa dorada y su relleno sabroso, generalmente de atún, carne o mariscos, la convierten en una receta perfecta para compartir. Ideal para comidas familiares o celebraciones, representa la auténtica tradición gallega en cada bocado.
Ingredientes para una empanada gallega perfecta
Rinde 6 porciones
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo.
- 200 ml de agua tibia.
- 100 ml de aceite de oliva (preferiblemente del sofrito).
- 25 g de levadura fresca.
- 1 cucharadita de sal.
Para el relleno:
- 2 cebollas grandes.
- 1 pimiento rojo.
- 1 pimiento verde.
- 2 tomates maduros.
- 200 g de atún en aceite (puede sustituirse por carne o marisco).
- 100 g de aceitunas verdes (opcional).
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal y pimentón dulce al gusto.
- 1 huevo batido (para pincelar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Disuelve la levadura en el agua tibia con una pizca de sal.
2- Añade la harina poco a poco y el aceite, amasando hasta obtener una masa suave y elástica. Cubre y deja reposar 1 hora.
3- Para el relleno, sofríe las cebollas y los pimientos picados en aceite de oliva.
4- Agrega los tomates pelados y picados; cocina hasta que se forme un sofrito espeso.
5- Añade el atún escurrido, las aceitunas y el pimentón. Mezcla y deja enfriar.
6- Divide la masa en dos partes iguales. Extiende una y colócala sobre una bandeja con papel de horno.
7- Distribuye el relleno uniformemente sobre la base.
8- Cubre con la otra mitad de masa, sella los bordes y haz un pequeño agujero central para que respire el vapor.
9- Pincela con huevo batido y hornea a 180 °C durante 40–45 minutos, hasta que esté dorada.
De la cocina a la mesa
La empanada gallega es una receta que combina tradición, sabor y sencillez. Su origen se remonta a los antiguos peregrinos del Camino de Santiago, que necesitaban comidas fáciles de transportar y duraderas. Hoy, es un plato emblemático en fiestas y reuniones familiares. La mezcla del sofrito con el atún o la carne crea un sabor inconfundible, mientras que la masa crujiente aporta una textura perfecta. Servida caliente o fría, la empanada gallega demuestra que las recetas más simples pueden ser también las más deliciosas y representativas de la auténtica cocina española. ¡A disfrutar!