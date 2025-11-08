Receta de empanada gallega: cómo preparar el clásico gallego más sabroso y tradicional

Esta receta de empanada gallega es un clásico de la cocina del norte de España. Su masa dorada y su relleno sabroso, generalmente de atún , carne o mariscos , la convierten en una receta perfecta para compartir. Ideal para comidas familiares o celebraciones, representa la auténtica tradición gallega en cada bocado.

Esta receta era muy popular entre los peregrinos del Camino de Santiago, ya que la empanada era fácil de transportar y se conservaba durante varios días.

500 g de harina de trigo.

200 ml de agua tibia.

100 ml de aceite de oliva (preferiblemente del sofrito).

25 g de levadura fresca.

1 cucharadita de sal.

Para el relleno:

2 cebollas grandes.

1 pimiento rojo.

1 pimiento verde.

2 tomates maduros.

200 g de atún en aceite (puede sustituirse por carne o marisco).

100 g de aceitunas verdes (opcional).

Aceite de oliva virgen extra.

Sal y pimentón dulce al gusto.

1 huevo batido (para pincelar).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Disuelve la levadura en el agua tibia con una pizca de sal.

2- Añade la harina poco a poco y el aceite, amasando hasta obtener una masa suave y elástica. Cubre y deja reposar 1 hora.

3- Para el relleno, sofríe las cebollas y los pimientos picados en aceite de oliva.

4- Agrega los tomates pelados y picados; cocina hasta que se forme un sofrito espeso.

5- Añade el atún escurrido, las aceitunas y el pimentón. Mezcla y deja enfriar.

6- Divide la masa en dos partes iguales. Extiende una y colócala sobre una bandeja con papel de horno.

7- Distribuye el relleno uniformemente sobre la base.

8- Cubre con la otra mitad de masa, sella los bordes y haz un pequeño agujero central para que respire el vapor.

9- Pincela con huevo batido y hornea a 180 °C durante 40–45 minutos, hasta que esté dorada.

Aunque la versión más conocida es de atún, la receta admite rellenos de carne, mariscos, chorizo o incluso vegetales, según la región y el gusto personal.

De la cocina a la mesa

La empanada gallega es una receta que combina tradición, sabor y sencillez. Su origen se remonta a los antiguos peregrinos del Camino de Santiago, que necesitaban comidas fáciles de transportar y duraderas. Hoy, es un plato emblemático en fiestas y reuniones familiares. La mezcla del sofrito con el atún o la carne crea un sabor inconfundible, mientras que la masa crujiente aporta una textura perfecta. Servida caliente o fría, la empanada gallega demuestra que las recetas más simples pueden ser también las más deliciosas y representativas de la auténtica cocina española. ¡A disfrutar!