Animate a esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas, fácil y deliciosa
Esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas es un clásico argentino que nunca pasa de moda, simple y deliciosa.
Si buscás una opción fresca, rica y práctica para el verano, esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas es un clásico que nunca falla. Ideal para preparar con tiempo, llevar a una juntada o servir en una mesa fría. Simple, liviana y con mucho sabor casero.
Ingredientes
Rinde: 6 tomates rellenos grandes
- 6 tomates redondos firmes.
- 2 latas de atún en aceite o al natural (escurridas).
- ½ taza de aceitunas verdes picadas.
- 3 cucharadas de mayonesa.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 1 huevo duro picado.
- ¼ de cebolla picada fina (opcional).
- Sal y pimienta a gusto.
- Perejil fresco picado para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá los tomates y cortales una tapita en la parte superior. Retirá con una cuchara la pulpa y las semillas con cuidado.
- Dalos vuelta sobre papel absorbente o rejilla y dejalos escurrir unos minutos para que pierdan el exceso de jugo.
- En un bol, mezclá el atún desmenuzado con las aceitunas, el huevo picado, la mayonesa, la mostaza y, si querés, la cebolla. Condimentá con sal y pimienta.
- Rellená los tomates con la mezcla de atún, presionando apenas con una cucharita.
- Decorá con perejil picado o una rodajita de aceituna arriba.
- Llevá a la heladera unos 30 minutos antes de servir, para que estén bien frescos.
Esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas fue furor en las mesas navideñas de los 80 y sigue siendo un infaltable del verano argentino. Podés conservarlos tapados en heladera hasta 2 días. Si querés darles un toque distinto, agregales granos de choclo o un poquito de queso crema al relleno. ¡Y a disfrutar!.