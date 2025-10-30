Animate a esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas, fácil y deliciosa

Si buscás una opción fresca, rica y práctica para el verano, esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas es un clásico que nunca falla. Ideal para preparar con tiempo, llevar a una juntada o servir en una mesa fría. Simple, liviana y con mucho sabor casero.

6 tomates redondos firmes.

2 latas de atún en aceite o al natural (escurridas).

½ taza de aceitunas verdes picadas.

3 cucharadas de mayonesa.

1 cucharadita de mostaza.

1 huevo duro picado.

¼ de cebolla picada fina (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

Perejil fresco picado para decorar.

Un plato fresco y lleno de sabor La receta de tomates rellenos con atún y aceitunas es un clásico de las mesas frías argentinas desde los años 70. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá los tomates y cortales una tapita en la parte superior. Retirá con una cuchara la pulpa y las semillas con cuidado. Dalos vuelta sobre papel absorbente o rejilla y dejalos escurrir unos minutos para que pierdan el exceso de jugo. En un bol, mezclá el atún desmenuzado con las aceitunas, el huevo picado, la mayonesa, la mostaza y, si querés, la cebolla. Condimentá con sal y pimienta. Rellená los tomates con la mezcla de atún, presionando apenas con una cucharita. Decorá con perejil picado o una rodajita de aceituna arriba. Llevá a la heladera unos 30 minutos antes de servir, para que estén bien frescos.

Una receta que no puede faltar en la mesa navideña Esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas se conserva en heladera hasta 2 días sin perder frescura. Shutterstock

Esta receta de tomates rellenos con atún y aceitunas fue furor en las mesas navideñas de los 80 y sigue siendo un infaltable del verano argentino. Podés conservarlos tapados en heladera hasta 2 días. Si querés darles un toque distinto, agregales granos de choclo o un poquito de queso crema al relleno. ¡Y a disfrutar!.