Máxima Zorreguieta impactó con su tapado más llamativo: mirá qué se puso

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, apostó por color y estampado en Eindhoven. ¡Mirá su look!

En Eindhoven, Máxima Zorreguieta abrió la Semana del Diseño Holandesa donde lució un tapado que fue muy llamativo. Mientras daba inicio a uno de los eventos más relevantes de europa, la reina de los Países Bajos mostró que su estilo no entiende de protocolos rígidos.

La prenda protagonista fue un abrigo largo con base marrón y un estampado floral que mezcló tonos rosa, naranja y amarillo. Un auténtico estallido cromático dentro de una realeza que suele apostar por la sobriedad. El diseño, con bordes ondulados e interior rosa viejo, reflejó su costado más artístico y libre, perfecto para un evento dedicado al diseño como lo era ese.

Debajo, lució un conjunto monocromático en rosa viejo, de blusa al cuerpo y pantalón palazzo. Esta dupla fue su punto de equilibrio entre estructura y ligereza, una elección habitual en su guardarropa. La paleta cálida generó una armonía visual que dejó brillar al abrigo como pieza central.

Los stilettos nude y un clutch aterciopelado completaron el look, demostrando su dominio en el arte del balance, el cual dicta que cuando una prenda reclama toda la atención, las demás deben acompañar en silencio.