Dormitorios: 5 formas de reinventar tu lugar para dormir
Cómo aprovechar la variedad que ofrece el diseño y la decoración para refrescar y además darle más vida y personalidad al dormitorio en el hogar.
¿Por qué reinventar tu espacio para dormir? La respuesta consiste en realizar pequeños pero importantes cambios en el diseño del dormitorio y del hogar. El objetivo es refrescar y reinventar el espacio para dormir con pequeños ajustes “primaverales” en la habitación para comenzar el día con una mente llena de optimismo.
Vale la pena aclarar que no hay necesidad de repensar el espacio del dormitorio por completo, ya que la clave está en pautas sencillas para en definitiva lograr una nueva vida a un dormitorio que apunta a convertirse en un alegre refugio primaveral.
Cinco ideas para reinventar tu dormitorio
- Buscar la frescura con buena ropa de cama: Para lograr un buen descanso en la noche y a la vez una buena estética del dormitorio hacen falta buenas sábanas: cambiar las telas pesadas de invierno (como la franela o el algodón grueso) por telas livianas y transpirables (como el lino) para garantizar la comodidad y el buen dormir. ¿Y qué hacer con el color? La respuesta es que la infusión de colores pastel suaves o apagados y patrones florales puede crear instantáneamente una atmósfera refrescante. Joshua Smith y Read McKendree Créditos:
- Cambiar las telas pesadas por cortinas, alfombras y accesorios más ligeros. Consiste en reemplazar los textiles pesados por alternativas más ligeras, como el algodón o el lino, para evocar una sensación de frescura. También elegir colores más claros y estampados divertidos para reflejar la vitalidad de este momento de primavera con la mira puesta en el verano.
Créditos: Romo Fabrics
- Pintar las paredes con colores primaverales. Una nueva capa de pintura puede marcar la diferencia en un dormitorio. Pintar puede dar miedo pero puede mejorar incluso las áreas menos visibles o más oscuras. Se trata de una pequeña acción que puede transformar un espacio y con el color darle la vitalidad que necesita. Como el dormitorio es una habitación muy personal se puede elegir los colores que realmente a quien o quienes lo ocupan le pueden hacer sentir feliz y relajado. Por ejemplo una paleta de colores verdes y azules para crear un esquema reconfortante y relajado para dormir bien. Y no solo en la pintura: la elección del color también puede estar en las sábanas y muebles de la habitación. También se puede introducir el amarillo -que es un color vivo- en los marcos de puertas y detalles de madera.
Para esta época de primavera es apropiado una paleta de verdes y azules apagados para crear un ambiente reconfortante y relajante. Créditos: Farrow & Ball
- Renovar los muebles viejos con una nueva capa de pintura y empapelar con colores claros. Si en la habitación hay un mueble viejo que se perciba algo mediocre y descolocado es el momento de pintarlo con un color que le dé vida (ver imagen): Farrow & Ball y Romo Fabrics. El empapelado también es una herramienta para agregarle carácter y personalidad a la habitación; en este caso, para darle un toque más primaveral y anticipando el verano, con empapelados de color pastel y floreado, o con rayas (ver imagen). El lugar ideal para empapelarlo así es en la pared detrás de la cama (y por supuesto no hacerlo en todo el dormitorio porque puede resultar abrumador). Créditos:
- Agregar naturaleza con plantas y flores, y también detalles vintage. Lo mejor de la primavera es la abundancia de flores frescas y se trata de un detalle común en un living o comedor, también lo puede ser en el dormitorio (imagen, a la izquierda)