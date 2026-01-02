Dormitorios 2026: las tendencias que apuestan al confort y la calidez
Colores tierra y camas protagonistas definen los dormitorios que marcarán tendencia en 2026. El objetivo: transformar el cuarto en un refugio de bienestar.
El diseño de interiores deja atrás el minimalismo frío y propone dormitorios más cálidos, sensoriales y funcionales. Las nuevas tendencias priorizan el confort, la experiencia emocional y el uso inteligente del espacio, con inspiración hotelera y materiales que invitan a relajarse.
Asientos para lectura y descanso transforman el dormitorio en un refugio personal. Créditos: Pixabay.
Colores que llevan calma con lujo simple y silencioso
Los blancos puros y grises neutros pierden protagonismo. En 2026 dominan los tonos tierra como arena, arcilla, caramelo y topo, elegidos por su capacidad de generar ambientes más acogedores. La paleta busca equilibrio visual y una sensación inmediata de descanso.
En tanto que la inspiración hotelera sigue presente, pero con un enfoque más íntimo. Iluminación suave, materiales nobles y una decoración equilibrada definen el llamado “lujo relajado”, donde el confort es el verdadero protagonista.
El confort prevalece sobre la estética extrema. Créditos: Pixabay.
La cama vuelve a ser la estrella
El dormitorio deja de ser solo un lugar para dormir. Se incorporan rincones de lectura, sillones o pequeños espacios de descanso que invitan a desconectarse de las pantallas. La multifunción se consolida como una de las claves del diseño actual.
Las camas se convierten en el eje del dormitorio. Respaldos grandes, tapizados o texturados, y el regreso de las camas con dosel aportan presencia y carácter. La tendencia apunta a crear una sensación de abrigo y refugio dentro del espacio.
Mientras que los textiles suman confort con cortinas amplias, alfombras mullidas y ropa de cama en capas ganan protagonismo. El diseño ya no se piensa solo desde lo estético, sino también desde lo sensorial, con materiales suaves que refuerzan la idea de bienestar
Los muebles empotrados, nichos y estanterías a medida aportan orden y estilo. La tendencia se aleja de soluciones genéricas y apuesta por espacios personalizados, que combinan estética y funcionalidad.
Lo que sí va (vs no va)
Sí va
-
Colores cálidos y naturales
Camas con respaldo grande o dosel
Textiles en capas
Iluminación suave y ambiental
Rincones de descanso
Muebles integrados
No va
-
Minimalismo frío
Dormitorios blancos sin textura
Iluminación dura o única
Muebles genéricos sin identidad
Espacios sin funcionalidad extra
Lo más importante
-
Los dormitorios se transforman en refugio emocional
El confort prima sobre la estética extrema
Diseño sensorial: ver, tocar y sentir
Personalización y calidez como ejes