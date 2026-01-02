Presenta:

Dormitorios 2026: las tendencias que apuestan al confort y la calidez

Colores tierra y camas protagonistas definen los dormitorios que marcarán tendencia en 2026. El objetivo: transformar el cuarto en un refugio de bienestar.

Mario Simonovich

Los colores tierra reemplazan al blanco y aportan calidez al dormitorio. Créditos: Freepik.

El diseño de interiores deja atrás el minimalismo frío y propone dormitorios más cálidos, sensoriales y funcionales. Las nuevas tendencias priorizan el confort, la experiencia emocional y el uso inteligente del espacio, con inspiración hotelera y materiales que invitan a relajarse.

cama

Asientos para lectura y descanso transforman el dormitorio en un refugio personal. Créditos: Pixabay.

Colores que llevan calma con lujo simple y silencioso

Los blancos puros y grises neutros pierden protagonismo. En 2026 dominan los tonos tierra como arena, arcilla, caramelo y topo, elegidos por su capacidad de generar ambientes más acogedores. La paleta busca equilibrio visual y una sensación inmediata de descanso.

En tanto que la inspiración hotelera sigue presente, pero con un enfoque más íntimo. Iluminación suave, materiales nobles y una decoración equilibrada definen el llamado “lujo relajado”, donde el confort es el verdadero protagonista.

cama estrella

El confort prevalece sobre la estética extrema. Créditos: Pixabay.

La cama vuelve a ser la estrella

El dormitorio deja de ser solo un lugar para dormir. Se incorporan rincones de lectura, sillones o pequeños espacios de descanso que invitan a desconectarse de las pantallas. La multifunción se consolida como una de las claves del diseño actual.

Las camas se convierten en el eje del dormitorio. Respaldos grandes, tapizados o texturados, y el regreso de las camas con dosel aportan presencia y carácter. La tendencia apunta a crear una sensación de abrigo y refugio dentro del espacio.

info dormitorio 2026

Mientras que los textiles suman confort con cortinas amplias, alfombras mullidas y ropa de cama en capas ganan protagonismo. El diseño ya no se piensa solo desde lo estético, sino también desde lo sensorial, con materiales suaves que refuerzan la idea de bienestar

Los muebles empotrados, nichos y estanterías a medida aportan orden y estilo. La tendencia se aleja de soluciones genéricas y apuesta por espacios personalizados, que combinan estética y funcionalidad.

Lo que sí va (vs no va)

Sí va

  • Colores cálidos y naturales

  • Camas con respaldo grande o dosel

  • Textiles en capas

  • Iluminación suave y ambiental

  • Rincones de descanso

  • Muebles integrados

No va

  • Minimalismo frío

  • Dormitorios blancos sin textura

  • Iluminación dura o única

  • Muebles genéricos sin identidad

  • Espacios sin funcionalidad extra

Lo más importante

  1. Los dormitorios se transforman en refugio emocional

  2. El confort prima sobre la estética extrema

  3. Diseño sensorial: ver, tocar y sentir

  4. Personalización y calidez como ejes

