Dormitorios: 6 ideas para un estilo tradicional y duradero
Desde colores neutros hasta muebles antiguos y estilos simétricos, estas ideas tradicionales para dormitorios garantizan un diseño atemporal y una comodidad duradera. Las seis alternativas que ofrece el diseño de interiores para mejorar este espacio del hogar.
Los dormitorios con diseño y estética tradicional nunca pasan de moda porque se basan en la elegancia, son atemporales por naturaleza y fomentan el relax y la tranquilidad. Y esto explica por qué ahora más que nunca, la gente anhela dormitorios con un estilo duradero que les permitan escapar del mundo real.
Dormitorio tradicional con estilo costero. Créditos: Brie Williams.
Un dormitorio con estilo tradicional también combina la sofisticación con un atractivo eterno. Y el estilo tradicional se presta muy bien a la creación de espacios relajantes.
Se trata de crear un dormitorio lleno de carácter y personalidad. Al incorporar ideas de decoración tradicional, un dormitorio con esas características tiene el potencial de convertirse en clásico y atemporal, con una estética que nunca pasará de moda.
Dormitorio con estilo tradicional con detalles vintage. Créditos: Michael Hunter yMinette Jackson
Seis ideas para un dormitorio tradicional y duradero
- Elegir una paleta de colores neutros. Para inclinarse por la estética tradicional en un dormitorio es importante considerar combinaciones de colores atemporales y clásicos. Combinar colores neutros como el marfil, el blanco, el camel y el crema aseguran persistencia en el tiempo y no solo quedan bien, sino que también fomentan la sensación de paz y tranquilidad. Con textura y sobria, esta habitación refleja una cuidadosa mezcla de comodidad y sensibilidad por el diseño tradicional, perfecta para un dormitorio de invitados. Créditos: Michael Hunter. Interiores de Minnette Jackson El atractivo clásico que se consigue al decorar con colores neutros es una idea que garantizará un estilo inquebrantable durante años.
- Agregar detalles decorativos de inspiración vintage. Decorar con detalles vintage sin duda puede ayudar a que una habitación tenga encanto histórico que distinguen a los espacios tradicionales. Los muebles antiguos, los estampados de inspiración vintage o adornos heredados de la familia pueden contribuir a crear una estética tradicional y, al mismo tiempo, mejorar el aspecto del espacio. Por supuesto, cualquier idea para el dormitorio que lo mejore como santuario del sueño es digna de atención, ya que el estilo tradicional se presta muy bien para a creación de espacios relajantes y tranquilizadores. Dormitorio con un asiento junto a la ventana. Créditos: Future/Kasia Fiszer.
- Incorporar un asiento junto a la ventana para añadir encanto tradicional. Es un detalle que viene bien para dormitorios con ventanas que tengan espacios para colocar asientos junto a las mismas ventana, un elemento muy apreciado en las habitaciones tradicionales. Los asientos junto a la ventana proporcionan un lugar tranquilo para sentarse, relajarse y ver cómo el día se convierte en noche. Y así logran convertir ese espacio en un cálido rincón, alejado de la cama, que invita a la relajación y la paz.
- Elegir una cama de hierro fundido o forjado. Porque la cama define el aspecto de un dormitorio y elegir un material que aporte un aire histórico y que también se adapte a los cambios es lo que caracteriza a los muebles de hierro forjado: además de ser clásicos, también están viviendo en 2025 un pequeño renacimiento como forma de añadir carácter a una habitación. Una cama de hierro es la pieza perfecta para dar solidez a la habitación porque no aporta demasiado volumen visual. En tanto que las camas de hierro o latón bien fabricadas deberían durar años, al igual que los queridos recuerdos de la infancia. Dormitorio con una cama de hierro forjado. Créditos: Emily Minton Redfield.
- Añadir textura con empapelado de fibra vegetal. Otra idea tradicional para el dormitorio es utilizar un empapelado que aporte carácter al espacio, como la fibra vegetal. La fibra vegetal es un material con dos mil años de historia y con este intenso color verde resulta fresco e inesperado porque en definitiva la fibra vegetal implica revestir las paredes con una textura que aporta un atractivo único, ya que es tradicional y al mismo tiempo contemporáneo (crédito de la foto: Dustin Peck ).
- Mezclar la tradición con un atractivo renovado. Las ideas para dormitorios tradicionales abarcan un amplio espectro. En un extremo se encuentran los espacios ultratradicionales, decorados con buen gusto y con características de diseño históricas y elementos vintage. Sin embargo en el otro extremo se encuentran los espacios que invitan a una energía especial , como este dormitorio con colores vivos que puede inclinarse hacia lo moderno en una habitación que sigue teniendo elementos de diseño tradicionales. Este dormitorio se inspira en el diseño tradicional, tanto en su estructura como en su espíritu, a través de su simetría, sus tapizados a medida y en el uso de materiales tradicionales (como la madera y la ropa de cama con monogramas). Un diseño que además logra transmitir alegría y actualidad. Crédditos: Mark Mauldin.