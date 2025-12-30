Estos son los números de la suerte para hoy martes 30 de diciembre

Te los comentamos a continuación, en esta nota. También te contamos el proverbio oriental del día para que lo pongas en práctica.

Los números de la suerte de hoy.

Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.