Punta abre su temporada con un fashion moment en José Ignacio: todas las fotos

Ya la temporada esteña comenzó con sus ya instalados eventos en donde la moda, lo cool y las vidrieras se encienden al rojo vivo. Punta del Este se prepara para vivir una temporada récord en visitas, y la agenda de las marcas está repleta.

El primero de esos eventos en que famosos y socialités se dieron cita fue el de la diseñadora Anushka Elliot, que presentó INDÓMITA, su nueva colección Verano 2026, en Sentido José Ignacio, un espacio cuya atmósfera natural y estética orgánica dialogan con la esencia de la marca.

Inspirada en paisajes, memorias personales y la energía salvaje del entorno latinoamericano, la colección propone una narrativa visual donde la naturaleza se convierte en símbolo y textura. Flecos en movimiento, bordados hechos a mano y estampas que evocan arena, salitre y viento componen un universo que combina sofisticación artesanal y espíritu libre.

“INDÓMITA es un reflejo de mi espíritu auténtico y de la manera en que entiendo la belleza”, afirma la diseñadora.

Las piezas están pensadas para quienes viven el verano como un territorio de libertad: prendas que fluyen con el cuerpo, materiales nobles que dialogan con la luz y una estética que celebra la feminidad desde un lugar esencial, honesto y contemporáneo. Desde siluetas relajadas hasta detalles hechos por manos expertas, INDÓMITA reivindica la elegancia natural y el diseño con identidad, manteniendo el sello personal de Elliot: una mirada íntima, emocional y profundamente conectada con su origen y su paisaje.

La presentación en Sentido José Ignacio acompaña esta visión, reforzando la sinergia entre moda, entorno y experiencia sensorial. La colección se posiciona así como un manifiesto de libertad, autenticidad y belleza en su forma más pura.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

Anushka Elliot y Pampita en el primer evento de la temporada Anushka Elliot y Pampita en el primer evento de la temporada.

Aurora Figueiras con un look de la nueva colección de Anushka Elliot Aurora Figueiras con un look de la nueva colección de Anushka Elliot.

Calu Rivero dijo presente en el evento de presentación de la nueva colección de Anushka Elliot Calu Rivero dijo presente en el evento de presentación de la nueva colección de Anushka Elliot.

Anushka Elliot y Cecilia Mendez Anushka Elliot y Cecilia Mendez.

El look elegido de Zaira Nara de la nueva colección de Anushka Elliot Zaira Nara lució un look de Anushka.

Cande Molfese acompañando a Anushka Elliot en la presentación de su nueva colección CAnde Molfese.

Anushka Elliot y Aurora Figueras Anushka Elliot y Aurora Figueras.

Anushka Elliot junto a Facundo Garayalde Anushka Elliot junto a Facundo Garayalde.

El look elegido por Pampita de la nueva colección de Anushka Elliot Pampita eligió un look de Anushka.

Anushka Elliot, Romi Pigretti y Juana Lore Anushka Elliot, Romi Pigretti y Juana Lore.

Maru Botana llegó con su icónico rogel al primer evento de la temporada en Punta del Este Maru Botana llegó con su icónico rogel al primer evento de la temporada en Punta del Este.

Mauara Reynal en la presentación de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot Mauara Reynal en la presentación de INDÓMITA.

Nicolás Pieres en la presentación de INDÓMITA Nicolás Pieres.

Calu Rivero junto a su hermana Calu Rivero junto a su hermana Marou.

Cecilia Mendez y Diego Zuco en la presentación de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot Cecilia Mendez y Diego Zuco.

Calu Rivero y Vic Saravia en el evento de presentación de la nueva colección de Anushka Elliot Calu Rivero, Marou Rivero, Vic Saravia y familia.

Nicolás Pieres, Anushka Elliot y Facundo Pieres en la presentación de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot Nicolás Pieres, Anushka Elliot y Facundo Pieres.

Pampita y Zaira en el primer evento de la temporada Pampita y Zaira en el primer evento de la temporada.

Se presentó la nueva colección de Anushka Elliot en Sentido, José Ignacio Se presentó la nueva colección de Anushka Elliot en Sentido, José Ignacio.

Sofía Sola, en el primer evento de la temporada en Punta del Este Sofía Sola, una de las hijas de Maru Botana.

Vic Saravia y Pampita, en la presentación de INDÓMITA Vic Saravia y Pampita.

Zaira Nara y Maru Botana en el primer evento de la temporada en Punta del Este Zaira y Maru, muy divertidas.

Zuzu Coudeu en el primer evento de la temporada_ la presentación de la nueva colección de Anushka Elliot Zuzu Coudeu.

Angie Landaburu en el primer evento de la temporada en Punta del Este Angie Landaburu abrió la pista.

Anushka Elliot presenta INDÓMITA, su nueva colección Verano 2026, en Sentido José Ignacio, un espacio cuya atmósfera natural y estética orgánica dialogan con la esencia de la marca. Sentido José Ignacio es un espacio cuya atmósfera natural y estética orgánica dialogan con la esencia de la marca.

Cande Molfese y Anushka Elliot Cande Molfese saludó a Anushka Elliot.

El equipo detrás de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot(1) Brindis y risas.

El equipo detrás de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot El equipo detrás de INDOMITA.

Los invitados a la presentación de INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot, en Sentido, José Ignacio Fue una noche de amigos y relax.

Se presentó INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot en Sentido José Ignacio(1) Ellas se tentaron , e hicieron algunas compras.

Se presentó INDÓMITA, la nueva colección de Anushka Elliot en Sentido José Ignacio Punta del Este abrió la temporada de eventos con este meeting en lo de Anushka Elliot.