Punta abre su temporada con un fashion moment en José Ignacio: todas las fotos

Ya la temporada esteña comenzó con sus ya instalados eventos en donde la moda, lo cool y las vidrieras se encienden al rojo vivo. Punta del Este se prepara para vivir una temporada récord en visitas, y la agenda de las marcas está repleta.
El primero de esos eventos en que famosos y socialités se dieron cita fue el de la diseñadora Anushka Elliot, que presentó INDÓMITA, su nueva colección Verano 2026, en Sentido José Ignacio, un espacio cuya atmósfera natural y estética orgánica dialogan con la esencia de la marca.
Inspirada en paisajes, memorias personales y la energía salvaje del entorno latinoamericano, la colección propone una narrativa visual donde la naturaleza se convierte en símbolo y textura. Flecos en movimiento, bordados hechos a mano y estampas que evocan arena, salitre y viento componen un universo que combina sofisticación artesanal y espíritu libre.
Una colección que celebra la identidad latinoamericana
“INDÓMITA es un reflejo de mi espíritu auténtico y de la manera en que entiendo la belleza”, afirma la diseñadora.
Las piezas están pensadas para quienes viven el verano como un territorio de libertad: prendas que fluyen con el cuerpo, materiales nobles que dialogan con la luz y una estética que celebra la feminidad desde un lugar esencial, honesto y contemporáneo. Desde siluetas relajadas hasta detalles hechos por manos expertas, INDÓMITA reivindica la elegancia natural y el diseño con identidad, manteniendo el sello personal de Elliot: una mirada íntima, emocional y profundamente conectada con su origen y su paisaje.
La presentación en Sentido José Ignacio acompaña esta visión, reforzando la sinergia entre moda, entorno y experiencia sensorial. La colección se posiciona así como un manifiesto de libertad, autenticidad y belleza en su forma más pura.
No te pierdas la galería de fotos, a continuación: