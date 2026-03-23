Juliana Awada usa básicos que te van a inspirar en los días de frío: miralos

No te pierdas las claves de Juliana Awada para lograr un look chic sin esfuerzo este invierno. ¡Mirá las fotos!

Cuando Juliana Awada aparece con uno de esos looks que no buscan protagonismo pero igual se roban toda la atención, significa que no se necesita de excesos para verse chic. Esta vez, la empresaria marcó el pulso del invierno con un look atemporal muy fácil de imitar.

La base fue un jean de corte recto y tiro medio, una silueta que se volvió la reina del invierno porque funciona para todo, desde lo urbano hasta lo más prolijo. Encima, llevó un suéter tejido color bordó, un tono profundo que es uno de los favoritos de la temporada y que agregó una cuota de calidez.

El toque final lo puso un blazer texturado en la misma gama de color, mientras que en material de calzado llevó unos mocasines nude que aligeraron la propuesta y terminaron de cerrar esa idea de comodidad chic que maneja tan bien.