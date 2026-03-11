Juliana Awada confirmó el regreso de una prenda que te va a encantar

Juliana Awada reinventó el jean distressed en un look de noche elegante. Encontrá todos los detalles en la nota.

Juliana Awada asistió a un exclusivo banquete organizado por una reconocida marca de zapatos y aprovechó la ocasión para mostrar el estilismo que había elegido para la noche. En las imágenes que publicó, el conjunto contó con el regreso del denim distressed, ese clásico pantalón de jean con roturas y efecto desgastado.

El look apostó a una mezcla entre ítems de tendencia y prendas básicas del guardarropa. Juliana eligió un jean amplio con efecto gastado y roturas visibles, y para equilibrar la informalidad del pantalón, la empresaria llevó un body color chocolate.

Por encima del body, incorporó un tapado largo de cuero en el mismo tono, lo que reforzó la presencia del color chocolate, uno de los tonos que laten con fuerza dentro de la paleta del otoño-invierno.

Juliana completó el look con un bolso de gamuza y un par de stilettos, también dentro de la misma gama de colores. Esa continuidad tonal permitió que el conjunto se mantuviera armonioso a pesar de la presencia disruptiva del jean distressed.