La exesposa de Mauricio mostró cómo son sus jornadas luego de la ruptura que sorprendió a todos.

Juliana Awada y Mauricio Macri sorprendieron a todos luego de que comunicaron su separación. La ex primera dama lo expresó con un comunicado en sus redes sociales y ambos tomaron caminos diferentes.

El expresidente armó las valijas y decidió irse a Europa, mientras que la diseñadora de modas pasa días de tranquilidad en la Patagonia de nuestro país. Juliana compartió su día a día en Instagram y sorprendió con hermosas postales.

Así pasa los días Juliana Awada tras la separación con Mauricio Macri Rodeada de tranquilidad y hermosos paisajes: los días de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri Awada se encuentra acompañada por familiares y amigos que hacen este tiempo muy especial, ya que también son la contención de ella. El día martes disfrutó de un día de playa y se la pudo ver paseando en lancha por un lago rodeado de cerros.

Juliana Awada (2) Foto: Instagram / @juliana.awada. Pero esto no fue todo, ya que también compartió un video haciendo el famoso "clavado" en el lago que se llevó los halagos por la perfección de cómo lo hizo. Sin dudas, Juliana Awada decidió pasar este momento alejada de la ciudad y rodeada de naturaleza para desconectarse.