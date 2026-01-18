Los posteos de Juliana Awada a una semana de blanquear su separación con Mauricio Macri

La diseñadora de modas la está pasando muy bien tras separarse del expresidente y compartió diferentes publicaciones en Instagram.

Juliana Awada y Mauricio Macri le pusieron punto final a su historia de amor causando sorpresa en el mundo político y de la farándula. El matrimonio se separó tras 15 años juntos y lo blanquearon el domingo pasado.

Posteriormente a esto comenzaron a surgir rumores de supuestos romances que fueron rápidamente desactivados por el propio entorno. El más fuerte y que provocó una enorme revolución fue el del Mauricio Macri con Juana Viale, quien furiosa compartió un comunicado desmintiendo la situación.

Juliana, ante esto, se comunicó con Tomás Dente y dejó en claro que "la gente va a hablar muchas pavadas. Es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso. Son 16 años de amor y de respeto, yo no tengo nada que hablar más de lo que expresé en mi Instagram".

El posteo de Juliana Awada a una semana de la separación con Mauricio Macri Captura de pantalla 2026-01-18 132128 Juliana Awada rodeada de amistades tras separarse de Mauricio Macri. Foto: Instagram / @juliana.awada. Lo cierto es que ambos se encuentran muy bien y disfrutando cada uno por su lado. El expresidente viajó a Europa, mientras que Juliana Awada se encuentra rodeada de amistades en medio de las contundentes repercusiones.