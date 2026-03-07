El peculiar accesorio que transformó el look de Kate Middleton: mirá qué se puso

Kate Middleton sorprendió con un collar muy particular que elevó su look total white. Mirá las fotos en la nota.

En las últimas horas, la princesa de Gales, Kate Middleton, apareció en la ciudad británica de Leicester con un look sofisticado. Aunque su conjunto monocromático ya transmitía elegancia, fue un accesorio en particular el que terminó de transformar el estilismo.

La visita formó parte de un encuentro con la comunidad india local de Leicester, una instancia donde las tradiciones culturales ocuparon un lugar central. Como gesto de hospitalidad hacia invitados distinguidos, los anfitriones le entregaron a Kate un collar elaborado con guirnaldas florales.

Antes de recibir el accesorio, Kate ya había llegado con un estilismo impecable en clave total white. El conjunto incluyó una pollera larga tableada, un abrigo tejido ceñido al cuerpo, y un saco estructurado. Para cerrar el look, optó por zapatos de taco en punta también blancos, manteniendo la coherencia cromática.

El momento decisivo llegó cuando recibió el collar floral. La pieza combinó rosas rojas con perlas delicadas, fusionando simbología británica y elementos asociados a la elegancia tradicional de la realeza. Las rosas, símbolo nacional de Inglaterra, dialogaron con las perlas, históricamente vinculadas al protocolo real. El resultado fue un accesorio de fuerte impacto visual que elevó el conjunto monocromático a otro nivel.