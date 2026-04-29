Pimpinela con lleno total en Mendoza: mirá los Sociales y las fotos de los que fueron

En el marco de su gira Argentina 2026, el ya mítico dúo Pimpinela volvió a Mendoza. Lucía y Joaquín Galán iniciaron el 2026 con un impactante estreno en Mar del Plata, donde presentaron “Noticias del Amor” , y allí el dúo reafirmó su fuerte vínculo con el público argentino y dio inicio a una extensa gira nacional que recorrerá el país.

Por este espectáculo fueron reconocidos con el Premios Estrella de Mar como Mejor Recital . También se llevaron el Estrella de Mar de Oro , el máximo galardón que otorga cada verano la comunidad artística de la ciudad.

Con “Noticias del Amor” , los hermanos combinan música, teatro y relato audiovisual para contar cómo fueron cambiando el amor, las relaciones y los vínculos de pareja desde la década del 70 hasta la actualidad. Un show que dialoga con el presente, pero que también remite a los orígenes del dúo, a aquellos espectáculos con los que conquistaron al mundo en los años 80.

"Valiente" fue coreada por el público y hubo especial interacción al final, mirá el video:

"Valiente" fue una de las canciones más coreadas Pimpinela “Valiente” fue una de las canciones más coreadas

Luego de agotar funciones en Estados Unidos, México, España y distintos puntos de América Latina, los hermanos Galán iniciaron en Mar del Plata un recorrido que los llevará por Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, San Juan, Salta y Tucumán, antes de cerrar el año con funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. En Mendoza, se presentaron a sala llena.

El nuevo espectáculo “Noticias del Amor” es una experiencia diferente a cualquier otro concierto. Es un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo, que llevará al público a conocer cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a través de las décadas. Con una puesta en escena innovadora, los hermanos se ponen en la piel de dos presentadores de noticias que, en tono de comedia, recrean las eternas discusiones de pareja a través del tiempo, mientras emocionan a seguidores de todas las edades con sus canciones y su estilo único, mezcla de música y teatro.

Mirá el momento de la interpretación de "Ahora decide":

El momento de la interpretación de "Ahora decide" Pimpinela El momento de la interpretación de “Ahora decide”

Acompañados por una banda en vivo, coros, bailarines y un despliegue técnico de primer nivel, Pimpinela con su capacidad de reinvención, confirma, una vez más, el porqué de su permanente vigencia y convocatoria.

La setlist cubrió todos los gustos. No faltaron los grandes clásicos de su música, desde “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Dímelo delante de ella”, “Valiente”, “Me hace falta una flor”, “Vivir sin ti no puedo ”, hasta “La Familia”y “El amor no se puede olvidar”, pasando por sus nuevas y exitosas historias como “Traición”, “Cuando lo veo” y “Lloro”.

Pimpinela en Mendoza

Para el concierto en Mendoza, el público pudo optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.

¡No te pierdas, a continuación, la galería de fotos!

Sociales Pimpinela 2026 Las chicas disfrutaron de la primera fila del show, y cantaron todas las canciones del famoso dúo.

Sociales Pimpinela 1 2026 Nicolás Sánchez y johana Fernández.

Sociales Pimpinela 2 2026 Jesús Rodríguez, Gonzalo Cortéz y José Maranzano.

Sociales Pimpinela 3 2026 Juan Carlos Gómez e Ivana Bracco.

Sociales Pimpinela 17 2026 Lucía Galán verdaderamente se come el escenario. Daniel Torrico

Sociales Pimpinela 4 2026 Alicia Zárate y Salomón Daher.

Sociales Pimpinela 5 2026 Jacky Giménez y Mercedes Guajardo.

Sociales Pimpinela 6 2026 Patricia Vargas y Liliana Vargas.

Sociales Pimpinela 7 2026 Ada López y Ángeles Nuñez.

Sociales Pimpinela 8 2026 Susana y Francisco Cruz... ¡se cantaron todo!

Sociales Pimpinela 9 2026 Cristina y Marilyn: salida de amigas.

Sociales Pimpinela 10 2026 Susana Cáceres, Valentina Ponce y Rocío Lebrat.

Sociales Pimpinela 18 2026 Joaquín Galán, el gran compositor de temas icónicos. Daniel Torrico

Sociales Pimpinela 11 2026 Ellas disfrutaron la experiencia priority pass de Power Play.

Sociales Pimpinela 20 2026 Las canciones "de pelea" siempre son las más pedidas. Daniel Torrico

Sociales Pimpinela 13 2026 Cintia Durán, Viviana Luconi y Viviana Villanueva.

Sociales Pimpinela 14 2026 Tamara Segovia, Gastón Miranda y Celeste Entre Ríos.

Sociales Pimpinela 15 2026 Gabriela di María, Sandra Bustos y betiana Márquez.

Sociales Pimpinela 19 2026 Los asistentes al show en el Arena Maipú vibraron de emoción con cada canción. Daniel Torrico

Sociales Pimpinela 12 2026 Aperol y gaseosas, las bebidas elegidas en la previa.

Sociales Pimpinela 16 2026 Katherina barahona y Silvia Ruiz.