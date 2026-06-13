Año Nuevo del Sur: la celebración ancestral que marca el inicio de un nuevo ciclo

Cada año, cuando llega el solsticio de invierno en el hemisferio sur , distintas culturas ancestrales celebran el comienzo de un nuevo ciclo vital. En Mendoza, esta tradición se mantiene vigente a través de "Año Nuevo del Sur" , un encuentro artístico y cultural que en 2026 alcanzará su vigésimo cuarta edición con una propuesta que combina música, danza, espiritualidad y reflexión sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza.

La cita será los días 20 y 21 de junio, desde las 21.30, en la Nave Cultural de Mendoza, donde se presentará el espectáculo "Aire-Tierra-Agua-Fuego", una obra inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios de América del Sur.

El solsticio de invierno ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alejado respecto de uno de los hemisferios terrestres. A partir de ese momento, comienza un nuevo recorrido que simboliza el regreso de la luz y el renacimiento de la naturaleza.

Para las culturas originarias del hemisferio sur, este fenómeno astronómico representa mucho más que un cambio de estación. Es el inicio de un nuevo año, una oportunidad para renovar los vínculos con la tierra, agradecer los ciclos cumplidos y proyectar el futuro.

Tradiciones como el Inti Raymi de los pueblos andinos, el We Tripantu del pueblo mapuche o el Xumec Tetelopi de la cultura huarpe comparten una misma mirada: la vida se organiza en armonía con los ritmos de la naturaleza y los movimientos del cosmos.

"Aire-Tierra-Agua-Fuego": una obra inspirada en la cosmovisión andina

La propuesta artística de este año toma como eje los cuatro elementos fundamentales presentes en numerosas culturas originarias: aire, tierra, agua y fuego.

La obra invita al público a reflexionar sobre una concepción del mundo donde la naturaleza no es vista como un recurso para explotar, sino como una entidad viva con la que se establece una relación de respeto y reciprocidad.

Desde esta perspectiva, cada elemento posee una dimensión espiritual y simbólica que contribuye al equilibrio del universo. El espectáculo busca recuperar esa mirada ancestral y acercarla al público contemporáneo a través de diferentes lenguajes artísticos.

año nuevo del sur (3)

Un encuentro cultural con más de dos décadas de historia

A lo largo de sus 24 años de trayectoria, "Año Nuevo del Sur" se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de Mendoza. Por el escenario han pasado reconocidas figuras del arte y la cultura argentina como Liliana Bodoc, Luisa Calcumil, Máximo Arias, Gladys Ravalle, Federico Ortega, Mariú Carreras, Analía Garcetti, Sandra Amaya y el histórico grupo Markama, entre muchos otros artistas que han contribuido a fortalecer el diálogo entre arte, identidad y memoria.

La continuidad del proyecto lo ha convertido en un espacio de encuentro donde confluyen expresiones musicales, teatrales, literarias y visuales vinculadas a las raíces culturales de la región.

Quiénes participarán en la edición 2026

La edición 2026 contará con la participación de Sandra Amaya, Zequech, Cantoras Presente, Daniel Encinas, Luna Kuyen, Lolot (Carla Masignani), el Colectivo de Sikuris de Mendoza, el Ballet Raíces dirigido por Vicente Mamaní y Melisa Budini.

También formarán parte representantes de comunidades originarias de Mendoza, entre ellas la Comunidad Huarpe Polonio González Pastequiu y el Ayllu Guaymallén.

La producción general está integrada por Sebastián Alcaraz, Eugenia Moreno, Quique Öesch, Raúl Rivero, Miguel Ángel Purpora y Carlos Canale.