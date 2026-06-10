El remedio con cúrcuma para tomar en invierno y aliviar el dolor en las articulaciones

Frío y dolor articular: la bebida casera que gana fama este invierno. Jengibre, cúrcuma y pimienta negra: por qué todos hablan de esta infusión.

El frío se siente en el cuerpo. Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas empiezan a notar rigidez en las rodillas, molestias en las manos y dolor en las articulaciones. Pero, una bebida natural hecha con cúrcuma, jengibre y pimienta negra volvió a ganar popularidad por su relación con el alivio de la inflamación y el malestar físico.

Cúrcuma, jengibre y pimienta negra: por qué esta combinación gana fama La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus efectos antiinflamatorios. Diversas investigaciones señalaron que ayuda a reducir molestias articulares en personas con artritis y dolores asociados al desgaste físico. El jengibre también se relaciona con una reducción del dolor y una mejor movilidad durante los días fríos.

turmeric-2344157_1280.jpg curcuma La pimienta negra cumple un rol importante en esta preparación. Contiene piperina, una sustancia que ayuda al cuerpo a absorber mejor la curcumina. Sin ella, gran parte de los beneficios de la cúrcuma se pierde durante la digestión. Por eso, especialistas en nutrición suelen recomendar esta combinación en infusiones caseras.

La preparación es simple. En una olla pequeña se agrega una taza de agua, media cucharadita de cúrcuma en polvo o rallada, unas rodajas de jengibre fresco y una pizca de pimienta negra. Se deja hervir entre cinco y diez minutos. Luego se cuela y se toma caliente. Algunas personas agregan miel o limón para mejorar el sabor.