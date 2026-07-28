Sorprendé a todos con unos churros caseros: receta paso a paso
¿Buscás una receta para sorprender? Te enseñamos a preparar churros caseros, crujientes por fuera y tiernos por dentro, perfectos para los días fríos.
Para estos días fríos, qué mejor que unos churros caseros. La masa se debe hacer en la olla con agua hirviendo, lo que la cocina parcialmente antes de freír, creando una corteza crujiente y una miga aireada que se desarma al morder. Eso sí, en esta receta lo importante está en la temperatura del aceite, porque 180°C es el punto exacto donde se inflan sin absorber grasa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (12-15 churros)
Para los churros
- 1 taza de harina 0000
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- Aceite para freír
- 1/2 taza de azúcar para espolvorear
- 1 cucharadita de canela en polvo
Para el chocolate caliente
- 200 ml de leche entera
- 100 g de chocolate amargo, picado
- 1 cucharada de maicena disuelta en 2 cucharadas de leche fría
Paso a paso de la receta
- En una olla, llevá el agua con la manteca, el azúcar y la sal a hervor. Apagá el fuego. Agregá la harina de una sola vez y mezclá enérgicamente con cuchara de madera hasta obtener una masa lisa que se despegue de las paredes. Dejá templar 5 minutos.
- Colocá la masa en una manga pastelera con boquilla estrella de 1 cm de diámetro. Si no tenés, usá una bolsa de congelar con la punta cortada.
- En una olla o sartén profunda, calentá abundante aceite a 180°C. Tiene que ser suficiente para que los churros floten.
- Apretá la manga y cortá trozos de 10 cm directamente sobre el aceite con tijera o cuchillo. Freí 3-4 churros por tanda, 2-3 minutos por lado, hasta que inflen y estén dorados y crujientes. Escurrí sobre papel absorbente.
- Mezclá el azúcar con la canela en un plato hondo. Pasá los churros calientes por la mezcla, presionando para que se impregnen bien.
- Calentá la leche a hervor suave. Agregá el chocolate y revolvé hasta derretir. Incorporá la maicena disuelta, cociná 2 minutos revolviendo hasta que espese. Serví en tazas pequeñas.
- Presentá los churros en canasta o plato, con el chocolate caliente al lado para mojar. ¡Y listo!