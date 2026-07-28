Sorprendé a todos con unos churros caseros: receta paso a paso

Para estos días fríos, qué mejor que unos churros caseros. La masa se debe hacer en la olla con agua hirviendo, lo que la cocina parcialmente antes de freír, creando una corteza crujiente y una miga aireada que se desarma al morder. Eso sí, en esta receta lo importante está en la temperatura del aceite, porque 180°C es el punto exacto donde se inflan sin absorber grasa. ¡Manos a la obra!