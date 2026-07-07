Scones de yogur y limón: una de las recetas que sale antes de que este el agua para el mate
Los scones de yogur y limón, una receta rápida para acompañar el mate, aportan un aroma fresco y sabor delicado.
Los scones de yogur y limón son una de las recetas más fáciles y deliciosas para acompañar el mate, el té o el café. Gracias al yogur, la masa queda increíblemente tierna y húmeda, mientras que el limón aporta un aroma fresco y un sabor delicado que los convierte en una opción ideal. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, estos scones se destacan por prepararse rápidamente y por no necesitar amasados prolongados. Te presentamos todos los tips para que tus scones queden altos, esponjosos, dorados y con un suave perfume cítrico que invita a repetir.
FICHA
Tiempo de cocción
18 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
33 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Pastelería
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000
- 12 gr de polvo para hornear
- 80 gr de azúcar
- 80 gr de manteca fría
- 180 gr de yogur natural
- 1 huevo
- Ralladura de 2 limones
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 huevo batido o 2 cucharadas de leche
Pasos
- Precalentá el horno a 190 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.
- Incorporá la manteca fría cortada en cubos y desmenuzala con las manos hasta obtener una textura arenosa.
- Agregá el yogur, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezclá hasta formar una masa, sin trabajarla demasiado.
- Estirá la masa con un grosor de aproximadamente 2,5 cm y cortá los scones con un cortante redondo
- Colocalos sobre la placa dejando espacio entre ellos y pincelalos con huevo batido o leche.
- Horneá durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien inflados y apenas dorados.
- Dejalos entibiar unos minutos antes de servir.