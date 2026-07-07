Presenta:

Tendencias

|

scones

Scones de yogur y limón: una de las recetas que sale antes de que este el agua para el mate

Los scones de yogur y limón, una receta rápida para acompañar el mate, aportan un aroma fresco y sabor delicado.

Candela Spann

&nbsp;¿Scones de yogur y limón en media hora? Las recetas de cocina más rápida ya tienen un ganador

 ¿Scones de yogur y limón en media hora? Las recetas de cocina más rápida ya tienen un ganador

Imagen creada por IA - MDZ

Los scones de yogur y limón son una de las recetas más fáciles y deliciosas para acompañar el mate, el o el café. Gracias al yogur, la masa queda increíblemente tierna y húmeda, mientras que el limón aporta un aroma fresco y un sabor delicado que los convierte en una opción ideal. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, estos scones se destacan por prepararse rápidamente y por no necesitar amasados prolongados. Te presentamos todos los tips para que tus scones queden altos, esponjosos, dorados y con un suave perfume cítrico que invita a repetir.

FICHA

Tiempo de cocción
18 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
33 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Pastelería

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000 300 gr de harina 0000
  • 12 gr de polvo para hornear 12 gr de polvo para hornear
  • 80 gr de azúcar 80 gr de azúcar
  • 80 gr de manteca fría 80 gr de manteca fría
  • 180 gr de yogur natural 180 gr de yogur natural
  • 1 huevo 1 huevo
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 1 huevo batido o 2 cucharadas de leche 1 huevo batido o 2 cucharadas de leche
Pasos
  • Precalentá el horno a 190 °C y prepará una placa con papel manteca.
  • Mezclá la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.
  • Incorporá la manteca fría cortada en cubos y desmenuzala con las manos hasta obtener una textura arenosa.
  • Agregá el yogur, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezclá hasta formar una masa, sin trabajarla demasiado.
  • Estirá la masa con un grosor de aproximadamente 2,5 cm y cortá los scones con un cortante redondo
  • Colocalos sobre la placa dejando espacio entre ellos y pincelalos con huevo batido o leche.
  • Horneá durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien inflados y apenas dorados.
  • Dejalos entibiar unos minutos antes de servir.

Archivado en

Notas Relacionadas